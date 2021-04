Xbox Series X: Fridge Memes devient une réalité pour tout le monde

Lorsque Microsoft a conçu le Xbox Series X introduit, certains joueurs avaient des associations directes avec un réfrigérateur. En conséquence, de nombreux mèmes ont été trouvés sur Internet, que le nouveau Console comme appareil électroménager montré. Microsoft l’a pris avec humour et a même fait fabriquer quelques exemplaires d’un réfrigérateur Xbox, qui ont été envoyés aux banderoles et aux célébrités comme bâillon publicitaire.

Microsoft travaille sur des réfrigérateurs dans le style de la Xbox Series X.

Nous avons eu un premier aperçu du design cette semaine et nous avons renvoyé quelques notes. #Le progrès – Aaron Greenberg 🙅🏼‍♂️💚U (@aarongreenberg) 17 avril 2021

Cependant, cela ne devrait pas rester ainsi. L’entreprise a dit que Les réfrigérateurs Xbox arrivent sur le marché devrait. Le directeur marketing Aaron Greenbarg explique:

« Nous avons eu le premier design cette semaine et avons renvoyé quelques commentaires.«

Il y aura donc vraiment un réfrigérateur sur le thème de la Xbox Series X. À quoi ça ressemble exactement, quelle est sa taille et quel est le prix, nous ne le savons pas encore. On ne sait pas non plus encore quand l’appareil sera mis en vente. Cependant, cela montre qu’une drôle de blague peut se transformer en quelque chose de sérieux. Parce que Microsoft n’aurait pas pensé à fabriquer des réfrigérateurs avant le mème.

Le réfrigérateur Xbox est particulièrement destiné aux joueurs qui souhaitent non seulement utiliser leur console pour jouer, mais également posséder un appareil électroménager sur le modèle de la console, dans lequel Conservez la nourriture et les boissons dans un endroit frais laisser.

Cependant, ce que Microsoft a déjà révélé, c’est qu’il s’agit d’un Mini frigo actes. Ce ne sera pas un appareil aussi gros que celui des célébrités à des fins de marketing. Vous ne pourrez donc pas accueillir grand-chose dans l’appareil. Pour une boisson fraîche et une petite collation pendant le jeu devrait suffire.