Xbox Series X et S: selon Microsoft, les goulots d’étranglement de livraison dureront probablement jusqu’en avril 2021

Vous n’avez pas de Xbox Series X ou Xbox Series S obtenir? Ensuite, les choses ne seront pas si bonnes pour les mois à venir non plus. Actuellement, vous ne pouvez obtenir la Xbox Series S que de Saturn, MediaMarkt et Otto.de.

Le patron de la Xbox, Phil Spencer, s’est excusé à GlitchCon pour la faible disponibilité du Xbox Series X et S. Selon lui, la pandémie corona a créé de nombreux obstacles cette année, ce qui affecte la disponibilité des nouvelles consoles.

Xbox Series X et S: la disponibilité ne s’améliorera pas avant le début de l’été 2021

Le directeur financier de Xbox, Tim Stuart, a finalement déclaré lors d’une conférence d’investisseurs avec Investment Bank Jefferies Group qu’il pas avant le deuxième trimestre de 2021 avec une meilleure disponibilité des consoles Xbox Series X et S de nouvelle génération calcule.

« Je pense que nous verrons encore des goulots d’étranglement de livraison dans le trimestre après les vacances, c’est-à-dire au troisième trimestre de Microsoft, ou au premier trimestre civil de 2021.« Tim Stuart, Microsoft

© Microsoft

Selon Tim Stuart, la situation autour des consoles de nouvelle génération devrait changer Améliorez seulement d’avril 2021 à juin 2021. Ensuite, il pense que l’offre pourra répondre à la demande.

« Ensuite, lorsque nous arriverons au quatrième trimestre (le trimestre fiscal de Microsoft), l’ensemble de notre chaîne d’approvisionnement sera en plein essor. Nous nous dirigeons alors vers les mois de pré-été et ici je m’attends à ce que le profil de l’offre corresponde au profil de la demande.« Tim Stuart, Microsoft

Cela signifie donc que tous ceux qui n’ont pas encore pu obtenir une Xbox Series X ou Xbox Series S doivent soit espérer leur chance d’attraper accidentellement l’une des rares consoles, soit simplement attendre le début de l’été 2021 doit si les appareils doivent être plus disponibles.

