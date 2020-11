Xbox Series X et PS5: les précommandes devraient être différentes à l’avenir

La phase de précommande pour PS5 et Xbox Series X était tout sauf optimale – la situation mondiale exceptionnelle fait de la livraison un défi énorme. Le patron de la Xbox, Phil Spencer, explique maintenant dans une interview que lui et le patron de PlayStation, Jim Ryan, regrettent le processus – cela devrait être mieux lors du prochain lancement.

Spencer a donné à The Verge un aperçu de la perspective de Microsoft sur les précommandes pour le lancement des consoles de nouvelle génération. Lui et Jim Ryan de PlayStation sont très frustrés qu’il soit si difficile pour les clients d’acheter leurs nouveaux produits Xbox Series X / S et PS5.

«Je pense que nous allons maintenant proposer de nouveaux processus pour les précommandes. Peut-être quelque chose comme« réserver votre emplacement »ou même une communication plus étroite avec le client, même si les concessionnaires restent ceux qui livrent le matériel. Mais nous voulons que les clients fassent plus. Obtenir des précisions sur le moment où ils peuvent acheter une console. C’est quelque chose sur lequel nous travaillons actuellement. “

Spencer: Les pré-commandes traditionnelles sont obsolètes

Plutôt que de se fier uniquement aux précommandes, Sony et Microsoft ont retenu l’inventaire Xbox Series X et PS5 pour alimenter le battage médiatique. Spencer doute maintenant de cette stratégie: «Nous voulions que les gens le jour du lancement aient l’impression qu’il y avait encore des consoles à vendre – au lieu de simplement acheter des copies pré-commandées. Je ne pense pas que ce soit le cas pour le moment. C’est une idée Nous devons nous demander si cela est toujours approprié. Nous en avons également discuté avec nos partenaires commerciaux. “

Dans l’interview approfondie, Phil Spencer exprime son dégoût face à la concurrence excessive entre les fans de PlayStation et de Xbox, en particulier sur Internet. Pour lui, cette attitude est l’un des pires aspects du monde du jeu vidéo. Il apprécie lui-même beaucoup le patron de PlayStation, Jim Ryan. Il avait déclaré pour la dernière fois que chaque exemplaire de la PS5 était vendu. Les stocks restants ne sont actuellement pas disponibles.