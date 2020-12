Cela fait plus d’un mois que les séries PS5 et Xbox X / S sont sorties, et si vous avez essayé d’acheter une des nouvelles consoles, cela a été assez difficile. Heureusement, Electro Dépôt a annoncé aujourd’hui que les deux consoles next-gen seraient disponibles à l’achat ce 16 décembre.

La Xbox Series X 1To disponible en stock chez Electro Dépôt en ligne et retrait

Electro Dépôt vend les consoles en ligne mais aussi en retrait dans 3 magasins différents !

[MAJ] Le stock est écoulé

Liens Xbox Series X Electro Dépôt

Pour être prévenu de la disponibilité de la Xbox Series X en direct, nous vous conseillons de vous inscrire à l’alerte Amazon. Vous recevrez un mail directement quand la console sera en stock :

Liens Xbox Series X Amazon