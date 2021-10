Xbox Series S/X : Microsoft dévoile de nouvelles cartes d’extension de stockage SSD officielles

Microsoft s’associe à Seagate pour proposer deux nouvelles cartes d’extension mémoire pour Xbox série S/X sur le marché. Jusqu’à présent, la solution SSD officielle n’était disponible qu’en taille 1 To, mais maintenant il y a encore 512 Go et 2 To. La vitesse est tout aussi élevée qu’avec le SSD interne, mais bien sûr, vous devez creuser profondément dans votre poche pour cela.

Xbox Series S/X : Cartes d’extension mémoire officielles en 2 To et 512 Go

Voilà de quoi il s’agit : Volonté espace de stockage interne Xbox Series S/X le trouve trop serré, vous pouvez utiliser un carte d’extension mémoire officielle développer. Il y a sous licence officielle uniquement de Seagate et jusqu’à présent, il n’était disponible que dans la taille 1 To. Microsoft et Seagate annoncent maintenant deux nouvelles tailles.

Maintenant aussi en 2 To et 512 Go : En plus de la version 1 To, les deux sociétés proposent désormais également tout un petite version et très grande à. Vous pouvez donc convertir votre Xbox Series S / X maintenant aussi 512 Go et 2 To développer. Cependant, cela coûte tellement cher que de nombreux fans plaisantent en disant qu’il serait moins cher d’acheter une deuxième Xbox Series S / X à la place. Sur quoi ils n’ont pas tout à fait tort.

Grand fan de Xbox ici et je dirai que c’est décevant. Je vais juste acheter une deuxième série Xbox pour plus de stockage. Moins cher et c’est une toute nouvelle Xbox .. lmao

Je ne parle pas mal de Xbox mais c’est vraiment ridicule – Wiikstrom (@Wiikstrom) 21 octobre 2021

Combien coûtent les SSD ? les Version 512 Go la carte d’extension mémoire officielle pour Xbox Series S / X que vous obtenez pour 139,99 € et les prix en euros sont susceptibles d’être dans des régions similaires. les Version 2 To bat avec 399,99 € à réserver, ce qui bien sûr est vraiment une bonne partie.

Les cartes d’extension mémoire peuvent également le faire tout ce que le SSD interne Xbox Series S et X peut faire. Cela signifie : vous êtes adapté à l’architecture Xbox Velocity et atteindre mêmes vitesses lors de la lecture et de l’écriture de toutes les données. Ceci est également perceptible avec des fonctions telles que la reprise rapide.

Quand arriveront les cartes mémoire ? Malheureusement, il n’y a pas encore de date précise. Sur le site officiel, en revanche, l’entretien date de mi-novembre. Il n’a pas encore été déterminé si la période s’appliquera également à l’Allemagne.