Xbox Series S: toutes les informations connues sur la petite console de nouvelle génération

Avec la Xbox Series S, Microsoft lance une petite version de sa console Xbox Series X de nouvelle génération. Début septembre 2020, le fabricant a officialisé l’existence de l’appareil, nous avons résumé toutes les informations connues pour vous.

«Des performances de nouvelle génération dans la plus petite Xbox de tous les temps» – c’est ce que Microsoft promet pour la Xbox Series S, que la société a dévoilée le 8 septembre. La console portait autrefois le nom de code « Lockhart » et avait fui plusieurs fois avant sa présentation officielle. Maintenant, il y a aussi le prix de détail officiel et les premières images, les données de performance circulent également. Nous énumérons ce que nous savons avec certitude et quelles sont (encore) les rumeurs.

Design: à quoi ressemble la Xbox Series S?

La Xbox Series X a un look de tour PC, tandis que la Xbox Series S rappelle la console précédente, la Xbox One. Cependant, il est un peu plus compact et donc le plus petit modèle Xbox jamais conçu. La grande grille de ventilation ronde d’un côté est frappante et la Xbox Series S n’a pas de lecteur Blu-Ray. Comme avec la Xbox One All-Digital Edition, vous ne pourrez jouer à des jeux que par téléchargement sur la console. La Xbox Series S est donc particulièrement adaptée pour être utilisée conjointement avec le Xbox Game Pass.

Performances: que peut faire la Xbox Series S?

La Xbox Series S s’adresse aux joueurs qui ne souhaitent pas nécessairement jouer en résolution 4K et se contentent de performances fluides dans des résolutions allant jusqu’à 1440p. Une bande-annonce révèle les fonctionnalités de la console:

Un SSD NVMe avec 512 gigaoctets d’espace de stockage permet des temps de chargement rapides. On ne sait pas si la mémoire peut être étendue via un slot, comme dans la Xbox Series X.

Le matériel intégré doit permettre des fréquences d’images allant jusqu’à 120 FPS à une résolution de 1440p.

La Xbox Series S peut extrapoler la résolution des jeux en 4K et lire des vidéos en 4K.

Il offre un traçage de rayons (en particulier des simulations de lumière réalistes) dans les jeux pris en charge.

La console a les caractéristiques graphiques d’ombrage à taux variable et de taux de rafraîchissement variable pour l’optimisation des performances.

La latence des entrées du contrôleur doit être « ultra-faible ».

Jeux: quels jeux fonctionnent sur la Xbox Series S?

On peut supposer que tous les titres de nouvelle génération qui fonctionnent sur la Xbox Series X seront également jouables sur la Xbox Series S – juste avec des graphismes légèrement allégés, une résolution inférieure et éventuellement une fréquence d’images inférieure. De plus, la console devrait être rétrocompatible comme sa grande sœur, c’est-à-dire jouer également à des jeux pour la Xbox One ainsi qu’à des titres sélectionnés pour Xbox 360 et la première Xbox. Microsoft a l’intention d’annoncer sous peu des informations plus détaillées.

Prix: Combien coûte la Xbox Series S?

La Xbox Series S est disponible en magasin au prix public conseillé de 299 euros.

Date de lancement: quand la Xbox Series S sortira-t-elle?

Une fuite qui a précédé l’annonce de la Xbox Series S nommée le 10 novembre comme date de lancement de la console. La Xbox Series X devrait également apparaître ce jour-là. Microsoft n’a pas encore confirmé la date.