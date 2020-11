Xbox Series S: 5 faits qui parlent pour la prochaine génération la moins chère!

Alors que Sony le PS5 au 19 novembre 2020 lance une version avec un lecteur et une version purement numérique, le concurrent Microsoft a développé le Xbox Series X comme Xbox Series S a décidé de prendre un chemin différent. Avec les deux nouvelles consoles de nouvelle génération, le fabricant veut différents groupes cibles adresse qui ont des besoins différents.

Bien que la Série S puisse initialement apparaître comme la troisième roue de la voiture de la nouvelle génération de consoles pour de nombreux joueurs, il y a certainement de bonnes raisons qui parlent pour la petite sœur de la Série X. Dans ce qui suit, je voudrais vous montrer les avantages de la série S et expliquer pourquoi la petite console a sa place sur le marché concurrentiel des consoles.

La reprise rapide est presque plus amusante sur la série S.

Dans mon article de test détaillé Pour la console la plus puissante de Microsoft, la Xbox Series X, j’ai signalé presque tous les aspects importants qui devraient être importants dans la perspective d’un achat. Cela inclut, par exemple, la fonctionnalité la plus intéressante sous la forme de CV rapideafin de pouvoir continuer à jouer aux jeux exactement au moment où vous les avez interrompus pour la dernière fois. Et que dois-je dire?

Sur la Xbox Series S, cette fonctionnalité est plus amusante, car la petite boîte en est plus d’une Console pour entre peut être désigné et le processus de démarrage rapide du jeu ce fait joue simplement dans les cartes. Vous venez de terminer un niveau pendant une demi-heure? Pas de problème si cela ne prend que quelques secondes entre le début de la série S et le début de la partie. En conséquence, l’un ou l’autre d’entre vous utilisera certainement le contrôleur de temps en temps.

En tant que caractéristique de la série S, Quick Resume s’adapte comme un poing sur l’œil et rend la console si encore plus flexible. Vous venez de jouer un tour dans le bureau, vous pouvez emporter la petite boîte lumineuse avec vous dans le salon et, grâce à la fonction de charge rapide, continuer à jouer. Cette indépendance est probablement le plus gros avantage de la boîte compacte, que la série X ne peut tout simplement pas utiliser en raison de son encombrement et de son poids nettement plus élevé.

Le Xbox Game Pass et la Xbox Series S forment un couple de rêve

le Xbox Game Pass est probablement l’arme la plus puissante de Microsoft dans la lutte contre son rival Sony. Enfin, dans le service d’abonnement payant sont déjà maintenant plus de 100 jeux pour peu d’argent, principalement des jeux qui plaisent à un large éventail de joueurs.

De plus, de nouveaux titres propriétaires comme celui reporté à 2021 Halo: Infini directement à la sortie dans Game Pass, qui a vraiment alimenté la popularité de la bibliothèque de jeux virtuels dans le passé. Le service d’abonnement aux jeux est en place depuis le 10 novembre EA Play également sans frais supplémentaires pour les membres du Xbox Game Pass Ultimate Xbox Series X, Xbox Series S et Xbox One disponible.

Après la configuration unique de la série S, avec un abonnement actif, il vous suffit d’accéder au Game Pass pour ajouter joyeusement les jeux qui vous intéressent à la file d’attente de téléchargement. Il n’a jamais été aussi facile d’obtenir un grand choix de jeux géniaux pour peu d’argent!

La liste de lancement du Xbox Game Pass est brutale!

En plus de grands titres à succès comme Battlefield 5, Star Wars Jedi: Ordre déchu ou Titanfall 2 Mais il y a aussi des jeux plus petits comme les deux Démêler– et Ou Je– Offshoot, « Celeste », « Fe » ou l’aventure coopérative Une sortie qui ne sont en aucun cas inférieurs aux titres AAA et nécessitent également très peu d’espace sur le disque dur Xbox Series S. Grâce à la rétrocompatibilité, de nombreux jeux fonctionnent également sur les séries X et S. En ce qui concerne les jeux, vous n’avez pas à vous soucier trop de la Xbox Series X ou de la Series S.

Un peu Inconvénient, en raison du faible prix de vente, concerne la capacité de stockage du SSD intégré. Il n’y en a qu’un dans la série S Disque dur de 512 Go. Donc, effectivement, vous ne disposez que de 364 Go pour installer des jeux. Mais c’est encore suffisant pour une poignée de jeux.

Et soyons honnêtes: les joueurs occasionnels n’ont pas besoin de 20 jeux sur le disque dur de leur console, ils désinstallent généralement les titres qui ont été joués de toute façon. Ou peut-être avez-vous juste quelques jeux préférés dont vous aimeriez profiter sur une console à jour sans dépenser trop d’argent?

Cependant, tout comme avec la Xbox Series X, il est possible de connecter un disque dur USB pour jouer à des jeux rétrocompatibles ou à un Carte d’extension Seagate investir pour obtenir un stockage SSD plus rapide. Étant donné que jusqu’à présent, seul un stockage d’une capacité de 1 To est proposé, ce qui n’est pas vraiment bon marché à environ 240 euros, cette option sort de l’ordinaire pour les joueurs occasionnels qui ne veulent pas dépenser beaucoup d’argent. Après tout, avec une telle carte d’extension, vous seriez déjà au-dessus du prix d’achat de la Xbox Series X (499 euros). Dans ce cas, il est préférable d’utiliser la Xbox Series X.

Très petit, léger, compact et silencieux

Si vous ne pouvez pas faire grand-chose avec le design de la PS5 ainsi que celui de la Xbox Series X et que vous ne voulez pas forcément présenter votre future console à la vue de tout le monde dans votre salon ou tout simplement pas beaucoup d’espace, la série S est presque parfaite Alternative. Les dimensions de la petite sœur de la série X s’additionnent à 275 mm × 151 mm × 63,5 mm. La série S 60% plus petit que la série X à un poids d’environ 1,93 kg (Série X: environ 4,46 kg).

De plus, vous n’entendez pas le ventilateur intégré de la console, même si vous y jouez des titres plus exigeants. En combinaison avec des applications disponibles comme Disney Plus, Vidéo Amazon Prime ou Netflix Avec la série S, vous obtenez un boîtier multimédia à part entière qui n’attire pas l’attention et n’attire généralement pas l’attention inutile. Parfait pour tous ceux qui aiment être discrets!

Beaucoup de puissance dans un petit espace

Pendant le Processeur Zen 2 (8 cœurs) la Série X Avec 3,8 GHz sont chronométrés par le Série S d’autre part 3,6 GHz. Le processeur graphique de la série X a une performance de 12.15 TFLOPStandis que la série S fait 4 TFLOPS. La RAM est avec 10 Go GDDR6 également nettement plus petit que la console Microsoft plus puissante. Une autre différence concerne le lecteur optique, qui est uniquement intégré à la Xbox Series X, c’est pourquoi vous utilisez la série S. contenu purement numérique sont limités. Mais si vous n’utilisez pas de disques optiques depuis longtemps de toute façon, cela ne devrait pas être un problème particulièrement grave pour vous.

Mais à quoi servent tous ces chiffres, après tout, vous voulez juste jouer. Quelle est la puissance de la série S dans les jeux?

D’un point de vue graphique, la puissance de la série S. est impressionnante. Tu dois aller à un Faites sans résolution 4K à 60 ips, mais au moins il y a 1440p (WQHD) à 60 ips jusqu’à 120 ips et mise à l’échelle 4K. Les textures de la série S étant également moins résolues, la console est plus petite en termes de choses temps de chargement la série X plus forte même partiellement supérieur, les jeux nécessitent également moins de mémoire interne. Il n’est donc pas nécessaire que ce soit 4K tout de suite, avec la Xbox Series S, vous trouverez un très bon compromis et surtout pas cher. Vous n’avez pas à avoir peur des craqueurs graphiques à venir, la série S devrait être en mesure de bien se maintenir en tant que console de nouvelle génération dans les prochaines années, même s’il y a des inconvénients mineurs que vous devriez avoir à l’esprit.

La console nouvelle génération la moins chère

Le dernier point qui est certainement important pour de nombreux joueurs occasionnels et qui est l’un des facteurs les plus importants de tous est le Prix ​​d’achat. Vous ne payez qu’une seule fois pour la Xbox Series S. 299 euros. En plus du contrôleur Xbox révisé et d’un câble d’alimentation et HDMI, vous recevrez une console de nouvelle génération qui l’a même enregistrer avec des PC qui sont dans un segment de prix nettement plus élevé. Vous ne trouverez tout simplement pas une console moins chère avec même presque autant de puissance.

Conclusion de Patrik Hasberg

En résumé, la Series S est la console de jeu la plus petite et la moins chère, qui s’adresse principalement aux jeunes joueurs ou aux joueurs occasionnels, mais qui a encore beaucoup à offrir. En fin de compte, bien sûr, c’est votre décision et vous devez soigneusement peser à l’avance lequel des points énumérés dans cet article s’applique à vous et ceux qui ne le sont pas.

De la même manière, vous devez décider vous-même si vous avez encore besoin d’un lecteur pour une console ou si vous voulez vous reposer entièrement sur du contenu numérique. Mais tu peux être sûr que jeux numériques dans le futur, il deviendra de plus en plus et les jeux sur disque montreront simultanément une pertinence décroissante au cours des prochaines années. Mais gardez à l’esprit que vous ne devriez pas nécessairement avoir une connexion Internet très lente, car dans ce cas, le Xbox Game Pass et le contenu numérique en général n’apportera pas beaucoup de plaisir à télécharger.

Il convient également de se demander si une résolution 4K a du sens pour vous. Après tout, pour une résolution plus élevée, vous avez besoin d’un téléviseur 4K approprié, qui n’est en aucun cas la norme dans tous les foyers et qui peut facilement dépasser votre budget. As tu un Xbox One X Debout à la maison, la série S offre de toute façon peu d’avantages, plutôt l’inconvénient que, contrairement à la Xbox Series X, aucun lecteur n’est installé.

Grâce au Quick Resume, à l’apparence discrète, aux performances décentes, au fonctionnement silencieux et, plus récemment, au Xbox Game Pass, la Xbox Series S est sans aucun doute une très bonne introduction au monde Xbox.

