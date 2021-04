Xbox: préserver les jeux classiques est plus important que jamais

Le compte Twitter officiel de Xbox a commenté qu’il est « plus important que jamais » de préserver les jeux classiques et les icônes de jeux, car Nintendo et Sony éliminent les vieux jeux.

Après l’annonce de l’ajout de jeux rétrocompatibles à Jeux sur Xbox Cloud, L’équipe des médias sociaux de la console s’est adressée à Twitter pour clarifier son point de vue sur la préservation des jeux classiques.

«Avec le temps, il devient plus important que jamais de veiller à ce que les icônes et les classiques du jeu soient préservés pour les nouveaux et les anciens joueurs», lit-on dans le Tweet.

Que vous jouiez pour la première fois à Morrowind en 2002 sur votre Xbox ou en 2021 sur votre téléphone, nous sommes ravis de partager ces expériences avec vous!

Au fil du temps, il devient plus important que jamais de veiller à ce que les icônes et les classiques du jeu soient préservés pour les nouveaux et les anciens joueurs. Que vous jouiez à Morrowind pour la première fois à partir de 2002 sur votre Xbox ou de 2021 sur votre téléphone, nous sommes ravis de partager ces expériences avec vous! – Xbox (@Xbox)

31 mars 2021

Ce commentaire intervient à un moment où Nintendo et Sony ont été exposés à une certaine controverse sur leurs décisions de supprimer des jeux de leurs catalogues respectifs.