Xbox One X est la seule console avec une version améliorée de Mortal Shell

Il y a exactement une semaine, nous vous avons apporté le Analyse de Mortal Shell, un indie arrivé sans faire beaucoup de bruit, mais qui a excité les fans d’âmes avec chacune de ses bandes-annonces. Finalement, nous n’avons pas été déçus et c’est un RPG d’action “souls-like” de haute qualité qui a été développé par une équipe de seulement 15 personnes.

Alors que nous vous recommandons vivement de l’essayer ou d’attendre sa version physique, datée pour Xbox One le 2 octobre, nous en venons aujourd’hui à parler de l’analyse que les gars de Digital Foundry ont faite sur Mortal Shell. Une analyse qui nous a découvert une bonne nouvelle pour les possesseurs d’une Xbox One X, mais mauvaise pour ceux qui possèdent une autre console: la résolution maximale qu’elle atteint sur Xbox One S, PS4 et PS4 Pro est de 900p.

La meilleure version console de Mortal Shell est Xbox One X

Et c’est que dans Xbox One X, la résolution maximale est de 1800p, restant à une moyenne de 1620p. , bien au-dessus du reste. En ce qui concerne les consoles de base, c’est courant, mais en ce qui concerne PS4 Pro, cela a son explication, à savoir que la version améliorée de PS4 n’a pas encore reçu son patch correspondant, laissant la Xbox One X comme la meilleure console pour profiter du titre également à 30 fps très stable.

D’autre part, ils analysent également la version PC, qui atteint bien sûr 60 images par seconde, ce qui est sans aucun doute l’amélioration définitive qu’un titre avec ces caractéristiques peut obtenir, qui nécessite une réponse immédiate aux commandes. Mortal Shell est une expérience très difficile au début, mais il sait comment vous attraper et vous faire grandir bientôt. Le seul dommage est que cela n’a pas duré beaucoup plus que les 20 heures avec lesquelles nous avons souffert avec lui. Un jeu qui nous a beaucoup surpris et que nous vous recommandons vivement si vous êtes fan de ce type de titre.