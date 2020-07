Xbox One : une mise à jour qui améliore l’expérience utilisateur

Suite à la sortie de la mise à jour de juillet 2020 pour Xbox One, les gens de la firme de Redmond continuent de créer des versions futures. Le prochain aura lieu en août, et il comprendra de petits changements, bien qu’il perfectionne principalement l’expérience avec la console.

Parmi les nouveautés, il y aura un changement demandé pour l’horloge de 24 heures, des ajustements dans le guide, des améliorations dans la gestion des comptes pour enfants, un ajustement manuel du volume ou des changements dans les notifications.

Vous avez déjà une nouvelle mise à jour disponible pour les membres du programme Xbox Insiders et qui sont donc des membres Alpha Skip Ahead. Pour accéder à ces champs Xbox One Insiders, il est nécessaire que nous ayons l’invitation de Microsoft, car ils seront des versions plus instables et antérieures.

Mise à jour Xbox One Insiders : liste des nouveautés (groupe d’amis) https://t.co/9b9twkhtkM — ˗ˏˋ Xboxygen ˊˎ˗ #Xbox (@Xboxygen) July 25, 2020

Améliorations apportées par la mise à jour

Correction d’un problème avec l’onglet Réalisations où le contenu ne s’affichait pas correctement.

Nous ne verrons plus les listes vides lors du premier chargement de l’onglet Amis.

Diverses mises à jour pour afficher correctement la langue sur la Xbox One.

Bugs connus sur Xbox One

Ceux avec Dolby Atmos activé et le réglage d’affichage à 120 Hz avec 36 bits par pixel (12 bits) peuvent subir une perte audio dans certaines situations. La désactivation de 120 Hz ou l’utilisation de la fidélité vidéo 30 bits (10 bits ou moins) résoudra ces problèmes.

Les paramètres du casque Dolby Atmos peuvent changer au redémarrage / mise à jour.

Les clips seront enregistrés sans audio.

Le mélangeur audio ne peut pas être utilisé par certains utilisateurs pour régler le volume du chat / jeu.

Certains utilisateurs ne peuvent pas modifier ou créer des groupes.

Nous pouvons rencontrer des images de jeu sous forme d’image grise lors de la navigation dans la collection.

L’étiquette de démonstration / d’essai peut marquer de manière incorrecte certains jeux.

Les claviers hongrois, tchèques, slovaques et grecs ne fonctionnent pas pour le moment.

Un profil de couleur incorrect peut être appliqué lors de la connexion de la console.

Cette mise à jour est maintenant disponible au téléchargement sur Xbox One. Pour cela, il suffit d’avoir la console connectée à Internet ou accédez manuellement aux paramètres pour rechercher les mises à jour. Dans tous les cas, il sera nécessaire de disposer de la dernière version pour accéder aux services en ligne.