Xbox One et Xbox Series X / S: augmenter la vitesse de téléchargement

Si le téléchargement sur Xbox One, Xbox Series X ou Xbox Series S est trop lent, la frustration surgit rapidement. Nous vous donnons des conseils sur la façon dont vous pouvez augmenter la vitesse de téléchargement des mises à jour, des démos ou des jeux afin que vous puissiez jouer plus rapidement.

La plupart des raisons de la vitesse de téléchargement lente de la Xbox One ou de la Xbox Series X / S sont la propre ligne Internet et les serveurs Microsoft. Puisqu’une simple mise à jour peut désormais atteindre plusieurs gigaoctets, de nombreux joueurs sont rapidement frustrés lors du téléchargement. Nous donnons des conseils qui peuvent vous aider à accélérer le téléchargement. Malheureusement, il n’y a aucune garantie.

1. Modifier les paramètres DNS

Dans les paramètres de la Xbox One, vous allez d’abord au point « Paramètres réseau », puis à « Paramètres avancés » et « Paramètres DNS ». Au lieu de « Automatique », vous entrez maintenant un 1 sous « Manuel » dans chaque champ du serveur DNS principal, de sorte que la valeur définie soit « 1.1.1.1 ». Vous entrez « 1.0.0.1 » comme DNS secondaire.

Sélectionnez ensuite «Adresse MAC alternative» dans les paramètres réseau avancés. Sélectionnez maintenant «Supprimer» et confirmez le redémarrage de la Xbox. Les téléchargements déjà lancés pourraient reculer de quelques pour cent, mais avec un peu de chance, le téléchargement sera désormais plus rapide. Si vous rencontrez des problèmes, vous remettez les paramètres réseau sur « Automatique » et tout devrait être le même qu’auparavant.

2. Fermez les applications en cours d’exécution

Les jeux déjà en cours d’exécution peuvent fatiguer la ligne Internet en arrière-plan et réduire ainsi la vitesse de téléchargement. Vous pouvez fermer les jeux et les applications manuellement en ouvrant le menu guide à l’aide du bouton Xbox, en déplaçant le curseur sur les jeux récemment utilisés, en appuyant sur le bouton menu et, si possible, en sélectionnant «Quitter». Cela garantit que seuls les fichiers actuellement nécessaires sont téléchargés. Dans la file d’attente, vérifiez quels jeux téléchargent des données. Vous pouvez trouver la file d’attente sur la page d’accueil ou dans le menu du guide sous «Mes jeux et applications», en bas à gauche.

3. Vérifiez les paramètres NAT

Si vous rencontrez des problèmes avec la connexion en ligne à Xbox Live, la Xbox One peut afficher une restriction sous «Tester le type de NAT» dans les paramètres réseau. Dans ce cas, les ports spécifiés par Microsoft doivent être libérés dans le routeur réseau utilisé. Les paramètres exacts varient en fonction du modèle de routeur, il est préférable de consulter les instructions respectives.

Les ports suivants doivent être ouverts pour Xbox Live:

Port 88 (UDP)

Port 3074 (UDP et TCP)

Port 53 (UDP et TCP)

Port 80 (TCP)

Port 500 (UDP)

Port 3544 (UDP)

Port 4500 (UDP)

4. Accélérez l’installation du jeu

Une autre astuce n’augmente pas directement la vitesse de téléchargement, mais elle peut vous aider si vous rencontrez des problèmes avec la durée des installations du jeu. La Xbox est conçue pour une connexion en ligne constante. L’installation de nouveaux jeux prend donc un temps extrêmement long dans les cas individuels – si vous insérez un nouveau disque de jeu dans la console, la Xbox démarre non seulement avec l’installation, mais aussi avec le téléchargement de toutes les mises à jour et correctifs disponibles pour le jeu respectif.

Mais il existe une astuce simple que vous pouvez utiliser pour accélérer une installation afin de pouvoir commencer à jouer rapidement: déconnectez la connexion Internet. Vous pouvez passer en mode hors ligne via « Paramètres> Général> Paramètres réseau> Se déconnecter ». Si cela ne fonctionne pas, vous pouvez jouer la carte de la sécurité et retirer le câble réseau ou éteindre votre propre routeur. L’installation devrait maintenant s’exécuter beaucoup plus rapidement. Cependant, si vous souhaitez jouer au jeu correspondant en ligne, vous ne pouvez pas éviter de télécharger les mises à jour.

Microsoft fournit de plus amples informations sur les problèmes de vitesse de téléchargement sur la page d’assistance correspondante pour la Xbox One.