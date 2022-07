Xbox ne donnera plus de jeux Xbox 360 sur le service Games with Gold

abonnements des membres Xbox Game Pass Ultime Oui Or vivant ils ne recevront plus de nouveaux titres mensuels appartenant à la console Xbox 360 car l’entreprise a déjà atteint la limite de titres qu’elle peut implémenter. L’équipe Xbox a informé les utilisateurs des nouvelles modifications qui seraient apportées à son service Games with Gold, qui offrait des jeux gratuits chaque mois.

« A partir del 1 de octubre de 2022, los juegos mensuales proporcionados a los miembros de Xbox Game Pass Ultimate y Xbox Live Gold a través de Games with Gold ya no incluirán títulos de Xbox 360 », aclaró la empresa en un correo electrónico enviado a les utilisateurs. « Nous avons atteint la limite de notre capacité à inclure des jeux Xbox 360 dans le catalogue, cependant, Games with Gold continuera d’inclure des titres Xbox One passionnants et des économies exclusives chaque mois. »

Vous pourriez également être intéressé par : Halo : la principale franchise de jeux vidéo de Microsoft est-elle en train de mourir ?

La société a également précisé que même si les jeux Xbox 360 gratuits étaient interrompus, les titres qui ont déjà été réclamés par les utilisateurs avant octobre 2022 continueront d’être disponibles. Tous les jeux téléchargés depuis la Xbox 360 resteront sur les comptes des joueurs, qu’ils continuent ou non à s’abonner au service.

Games with Gold était une implémentation issue de la console de septième génération, où tous les utilisateurs qui disposaient du service Xbox Live Gold recevaient des jeux mensuels gratuits. Xbox a continué la pratique de donner des jeux une fois qu’elle a lancé le Xbox Onedonnant maintenant à la fois un jeu de One et 360.

Les nouvelles précédentes sur le commutateur Xbox ont été révélées en novembre 2021, lorsque la compatibilité était en tête, Peggy Loa déclaré que les plus de 70 jeux ajoutés au programme de rétrocompatibilité Xbox Series X|S seraient le dernier lot de jeux portés sur les nouvelles consoles.

Vous pourriez également être intéressé par : Stray, un jeu vidéo où vous êtes un chat : de quoi il s’agit et pourquoi il est le plus désiré sur Steam

L’arrêt des fonctionnalités laisse plus de 1 500 titres Xbox 360 sans prise en charge de la Xbox Series X | S, avec des jeux notables tels que » Jet Set Radio Future », » Ninja Gaiden » et » Shadow the Hedgehog » qui resteront peut-être dans limbes, car désormais, ils ne peuvent être lus que si vous avez une console Xbox 360.

Le programme de rétrocompatibilité a fait ses débuts sur Xbox One en 2015, les joueurs pouvant jouer à leurs classiques préférés de la Xbox originale et de la Xbox 360 sur leurs nouvelles consoles. Ce programme a continué à être disponible une fois que les consoles Xbox Series X | S ont été lancées en 2020, avec désormais plus de 60 titres Xbox originaux, 600 titres Xbox 360 et la majeure partie de la bibliothèque Xbox One.