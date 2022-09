Xbox : mise à jour de septembre avec une nouvelle bibliothèque, des options de fête et plus encore

Microsoft déploie la mise à jour de septembre pour toutes les plates-formes Xbox et c’est vraiment quelque chose. les joueurs Xbox série X|S, Xbox One et le PC peut lui-même attendons avec impatience toutes sortes d’innovations.

Cela devrait être particulièrement agréable pour les utilisateurs la refonte de la ludothèque be, qui devrait maintenant fournir une vue plus simple des titres disponibles.

Dans la section « Tous les jeux » en haut de l’écran, les utilisateurs peuvent désormais choisir d’afficher tous les jeux disponibles, uniquement les titres qu’ils possèdent ou les jeux associés au Passe de jeu Xbox, EAPlay ou Xbox LiveGold laisser jouer

Mise à jour de septembre avec de nouvelles fonctionnalités pour toutes les plateformes Xbox

Si vous aimez un peu plus votre manette Xbox Elite Series 2 veux faire plus personnelobtient également l’opportunité avec la nouvelle mise à jour.

Le bouton Xbox du contrôleur peut désormais être personnalisé en couleur. Grâce aux LED intégrées en rouge, vert et bleu jusqu’à 16 millions de nuances différentes être possible. Les couleurs peuvent être configurées via l’application accessoires sur la console ou via le PC.

Il existe également une nouvelle fonction pour le chat de groupe, avec laquelle les parties ne doivent pas être recréés à chaque fois. L’option « Démarrer la fête » peut maintenant être trouvée via l’onglet social, qui révèle une liste des fêtes récentes. Là, vous pouvez également sélectionner les amis à inviter ou vous pouvez ouvrir une toute nouvelle fête comme d’habitude.

La mise à jour apporte également le Suppression du bruit pour le chat de groupe pour Xbox One et PC.

L’option était déjà activée pour la Xbox Series X|S le mois dernier, et maintenant elle est également disponible pour les autres plateformes. Ceci est conçu pour filtrer les bruits tels que les clics de manette de jeu, les bruits de respiration et les bruits de fond du chat de groupe.

La mise à jour de septembre permet également aux joueurs de connaître les emplacement sur leurs consoles peut décider.

Si des lecteurs externes ou des cartes mémoire sont connectés, dans les paramètres des périphériques de stockage À propos de l’emplacement par défaut des installations être déterminé. Ainsi, vous pouvez choisir différents emplacements de stockage pour les jeux optimisés de la série X | S, les jeux ou les applications rétrocompatibles. Ou vous pouvez laisser la console décider, qui installe ensuite le contenu sur le lecteur le plus rapide avec de l’espace disponible.