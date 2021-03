Xbox: Microsoft confirme le titre exclusif après le rachat de Bethesda

Microsoft a après un Méga affaire Bethesda accepté. Désormais Bethesda est avec tous les studios de développement Fait partie de Microsoft et sera dans le futur certains titres exclusifs Pour Consoles Xbox et développer PC. Le patron de la Xbox, Phil Spencer, le confirme, mais reste très vague à ce sujet.

Bethesda fait désormais partie de Microsoft: les futures exclusivités confirmées

La méga affaire de 7,5 milliards de dollars est dans des serviettes sèches et Bethesda fait officiellement partie de Microsoft. Nous vous avons tous les détails importants cela a déjà été expliqué.

Ces studios font désormais partie de Microsoft avec Bethesda:

Studios de jeux Bethesda

logiciel d’identification

Studios en ligne ZeniMax

Ésotérique

MachineGames

Jeux de Tango

Chien dominant

Studios Roundhouse

Le groupe Xbox possède ainsi studios haut de gammequi ont préféré des séries de jeux comme PERTE, Les parchemins anciens, Le mal intérieur, RAGE et Fallout avoir dans le répertoire. En outre, de nouvelles adresses IP Bethesda telles que Deathloop, Starfield ou ça jeu Indiana Jones nouvellement annoncé.

© Bethesda / Microsoft

Certains titres Bethesda ne sont disponibles que pour les consoles Xbox et les PC

L’acquisition de Bethesda aura des conséquences profondes pour l’industrie du jeu: Jusqu’à présent, les titres Bethesda sont apparus pour pratiquement toutes les principales plates-formes de jeux vidéo. Cela changera à l’avenir. Comme le confirme Phil Spencer, il y aura des titres dans le futur exclusivement pour les consoles Xbox et PC apparaître. PlayStation– et Nintendo-Les consoles ne sont plus fournies avec certains titres.

«C’est la prochaine étape dans la constitution d’une équipe de premier plan de studios de premier ordre de classe mondiale, comme c’est notre promesse à la communauté Xbox. À l’avenir, les consoles Xbox, Windows 10 PC et le Xbox Game Pass seront le meilleur endroit pour profiter des nouveaux jeux Bethesda – certains d’entre eux exclusivement pour les joueurs Xbox et PC à l’avenir. «

Quels titres apparaîtront exclusivement pour la Xbox à l’avenir et dans quelle mesure la proportion de Exclusivités Spencer reste silencieux à ce sujet. Il est tout à fait approprié que certaines des grandes lignes puissent être refusées aux joueurs PlayStation et Nintendo à l’avenir.