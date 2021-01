Xbox Live Gold: pourquoi Microsoft a retiré l’augmentation de prix

Le 22 janvier, Microsoft a annoncé les frais du service Xbox Live Vouloir amasser de l’or. En Allemagne, actuellement environ 7 à 9 euros par mois. L’abonnement de 3 mois devrait coûter 24 au lieu de 20 euros et l’abonnement semestriel 48 au lieu de 40 euros. Mais cela ne s’est pas très bien passé avec les joueurs.

Microsoft répond aux critiques pour avoir augmenté le prix du Xbox Live Gold

Microsoft a expliqué l’augmentation de prix comme ceci:

« À intervalles réguliers, nous évaluons la valeur et les modèles de tarification de nos services afin de répondre aux changements sur les marchés respectifs et de continuer à investir dans la communauté Xbox. «

Il a été conclu que le modèle de tarification devrait être ajusté sur plusieurs marchés, par exemple pour introduire de nouvelles options et maintenir la norme de fiabilité de l’industrie dans le réseau.

Il est intéressant de noter que dans le billet de blog annonçant l’augmentation de prix, il y a un indice que vous devriez envisager le Xbox Game Pass comme une alternative. Cela donnait l’impression que Microsoft augmentait les prix pour inciter plus de joueurs à jouer au lieu de Xbox Live Gold Xbox Game Pass s’inscrire.

Quelques heures à peine après l’annonce, Microsoft est revenu à la rame en raison de critiques massives. L’entreprise a déclaré qu’elle avait commis une erreur et que la critique était absolument justifiée.

«Jouer avec des amis et être connecté avec eux est une partie importante du jeu. Nous n’avons pas réussi à répondre aux attentes de ceux qui comptent le plus pour nous.«

De plus, il ne devrait plus être nécessaire à l’avenir d’avoir un abonnement or pour les jeux Free2Play.

En d’autres termes, rien ne changera dans le modèle de tarification Xbox Live Gold. Les prix restent inchangés.