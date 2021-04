"Xbox Live Gold" n’est plus nécessaire pour les jeux F2P

Xbox vous avez enfin rejoint la pratique de rendre vos jeux gratuits vraiment gratuits en vous faisant plus besoin Xbox Live Gold pour jouer à ce genre de jeux. Cela signifie des titres comme Apex Legends, Fortnite, Spellbreak et plus peuvent être joués gratuitement et sans abonnement aux plates-formes Xbox.

Le changement est effectif à partir du mercredi 21 et s’applique à 50 titres différents.

Ce changement pour les jeux Xbox gratuits se prépare depuis un certain temps, mais il a vraiment gagné du terrain après Microsoft a déclaré qu’il augmenterait les prix du Xbox Live Gold.

Cette décision n’a pas été bien prise du tout, et après avoir été annulée, les discussions se sont poursuivies sur l’exigence d’abonnement payant pour les jeux gratuits. En comparaison, Play Station ne nécessite plus Playstation plus pour les jeux gratuits les plus populaires comme ceux mentionnés ci-dessus, donc garder cette politique intacte n’était pas une bonne apparence pour Xbox.

Il n’est donc pas étonnant que l’entreprise s’engage à changer, et ce changement s’est produit aujourd’hui. Les jeux ci-dessous ne nécessitent plus d’abonnement Xbox Live Gold et peuvent être joués sur les consoles Xbox tant que vous disposez d’une connexion Internet.

Avec cette politique maintenant en place, vous pouvez vous attendre à ce que les futurs jeux gratuits sur les plates-formes Xbox emboîtent le pas en ne nécessitant pas non plus Xbox Live Gold.