Xbox Live Gold maintient son prix et il sera GRATUIT de jouer aux jeux F2P

Microsoft recule face aux critiques concernant la hausse des prix du Xbox Live Gold. De plus, dans quelques mois cet abonnement ne sera plus nécessaire pour les jeux F2P.

Je me réveille et la première chose que je vois sur Twitter est Xbox Live Gold dans les tendances. C’est fait! Il est tombé, les hackers ont fait leur truc … Et bien non. Il s’avère que Microsoft n’augmentera pas le prix de ce service. Ils ont écouté la foule et ont décidé qu’il valait mieux laisser les choses telles quelles.

Mais pas entièrement, car Microsoft est capable du pire et du meilleur. Dans ce cas, c’est une joie. Il a été difficile pour l’entreprise de se rendre compte que des jeux vidéo comme Fortnite vendent des consoles, et c’est pourquoi, à partir de maintenant, vous n’aurez plus besoin d’un abonnement Xbox Live Gold pour jouer à des jeux vidéo gratuits. Cela signifie « neneos » que les jeux vidéo comme le Fortnite, Call of Duty: Warzone ou le online du prochain Halo: Infinite n’auront pas besoin de passer par la boîte pour jouer. Enfin!

Pour rendre Xbox Live plus conforme à la façon dont nous voyons le joueur au centre de son expérience, nous supprimerons les exigences Gold pour les jeux gratuits. Nous commençons à travailler là-dessus immédiatement et nous aurons des mises à jour dans les mois à venir. Détails: https://t.co/tWomNAwmp9 – Xbox (@Xbox) 23 janvier 2021

Aucune augmentation de prix

La mise à jour des actualités sur le site Web Microsoft Xbox dit ce qui suit:

«Aujourd’hui, nous avons commis une erreur et vous avez bien fait de nous le faire savoir. Se connecter et jouer avec des amis est une partie vitale des jeux vidéo, et nous ne répondons pas aux attentes des joueurs. En conséquence, nous avons décidé de ne pas modifier les prix du Xbox Live Gold. «

«Nous transformons ce moment en une opportunité pour Xbox Live d’être plus en phase avec la façon dont nous voyons le joueur. Pour les jeux gratuits, vous n’aurez plus besoin de Xbox Live Gold pour jouer à ces jeux sur Xbox. Nous travaillons à mettre en œuvre ce changement dès que possible dans les prochains mois. «

«Si vous êtes déjà membre Xbox Live Gold, il reste à son prix actuel de renouvellement. Les membres nouveaux et existants peuvent continuer à profiter de Xbox Live Gold pour le même prix. Aux États-Unis, les prix sont: 9,99 € pour 1 mois, 24,99 € pour 3 mois, 39,99 € pour 6 mois et 59,99 € pour 12 mois. »