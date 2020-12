Xbox lance un court-métrage Taika Waititi qui donne vie aux rêves des joueurs

Xbox a sorti un court métrage de Taika waititi appelé « Odyssée lucide » qui donne vie aux rêves d’un joueur après avoir joué Xbox série x. La courte vidéo fait partie d’une plus grande série de contenus « Fabriqué à partir de rêves ».

La vidéo de Xbox qui est de savoir comment prendre les rêves des gens qui ont joué Xbox série x et les a transformés en art d’une sorte. Qui comprend Filtres AR, une histoire d’aventure de audio spatial, art numérique et même des contrôleurs et chaussures personnalisées.

« Dans ce court métrage créé par réalisateur gagnant du prix de l’Académie, Taika waititi, les mondes de l’art, de la science et Jeux je sais fusionner, ce que le rêve du joueur apporte Krystal Holmes à la vie, après avoir joué Xbox série x » Il dit Xbox à propos de la nouvelle vidéo.

« Cette aventure épique capture l’esprit du véritable processus de recherche, les profondeurs illimitées des rêves vibrants et détaillés de MoonLiteWolf, puis remet activement en question nos perceptions d’un personnage Xbox particulier tel que nous le connaissons. »

La gamme complète de « Fabriqué à partir de rêves » réellement vaut la peine d’être vu, mais le court métrage de Waititi est absolument le sommet ici.

En matière de contenu promotionnel, il n’y a rien de mieux que « Master Chief est un DJ et aussi un chat. » Et pour couronner le tout, le récit holmes dans « Odyssée lucide » est l’audio studio réel de votre rêves réutilisés pour le court métrage.