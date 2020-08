Xbox investirait beaucoup d’argent dans le redémarrage de Perfect Dark

Bien qu’encore inopiné, il semble que le titre supposé de The Intitiative serait l’un des grands paris de l’entreprise

La Xbox et la PlayStation semblent continuer à garder quelques trucs dans leurs manches afin de convaincre les joueurs que, dans la nouvelle génération, ils doivent faire confiance à leurs consoles respectives. En ce sens, pendant des mois, la rumeur dit que l’un des grands bastions de la main de la Xbox Series X sera un redémarrage de Perfect Dark développé par L’initiative, et sur lequel nous avons eu une nouvelle impulsion concernant son existence.

Xbox investit plusieurs millions dans Perfect Dark

Ainsi, dans un podcast récent (via Reddit) le journaliste Jeff Grubb, l’un des plus bruyants et des plus réussis de l’industrie du jeu vidéo cet été, a exprimé deux idées différentes: qu’il redémarrer de Perfect Dark sera à la troisième personne et que la Xbox ne lésine pas sur les dépenses du jeu. Ainsi, au reflet d’une deuxième personne qui a dit “ Je ne sais pas si Perfect Dark est quelque chose dans lequel Microsoft pourrait potentiellement investir des centaines de millions de dollars, cela semble être un pari quelque peu risqué‘, Grubb a répondu que’Ils le font».

Vu cela, il est logique que Microsoft n’a pas encore dévoilé le projet, car s’ils se consacrent autant à l’octroi L’initiative les ressources nécessaires pour qu’ils puissent effectuer le redémarrage de Perfect Dark, il est plus qu’évident qu’ils recherchent le bon moment pour annoncer officiellement son existence. Ainsi, de la part de la société américaine, ils semblent voir cette IP classique comme celle qui peut clairement convaincre les joueurs de prendre en charge la Xbox Series X lors de son lancement.

Dans tous les cas, on se souviendra encore une fois que la stratégie Xbox avec Xbox Series X Ce n’est pas pour vendre le maximum de consoles possiblesmais pour créer un espace interchangeable pour les joueurs où ils peuvent profitez sur autant d’appareils que possible. Dans cet article Vous trouverez plus de détails sur l’interface que l’entreprise a préparée pour atteindre cet objectif.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂