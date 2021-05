Xbox Games With Gold Juin 2021 – Ces 4 jeux sont disponibles pour les abonnés

TALENTI set de 4 chaises avec accoudoirs d'extérieur TIMBER Collection PiùTrentanove (Charcoal - Tissu, aluminium peint et teak)

Disponible à partir de Juin 2021Curieuse dans sa réalisation et sympathique dans la combinaison des matériaux, la chaise à manger de la collection Timber Talenti s'unit parfaitement dans le design et dans la chaleur que les autres produits de la collection garantissent. La structure en aluminium, l'assise et le dossier en textilène ton sur ton et les accoudoirs, réalisés en teck, créent un agréable contraste, entre moderne et traditionnel. Disponible en deux couleurs (blanc and taupe), est confortable aussi dans les périodes les plus froids, grâce à son impilabilité qui la rend facile à se ranger.