Xbox Games Gold : Voici les jeux GRATUITS d’août 2020

Les abonnés à Xbox Live Gold et Xbox Game Pass Ultimate peuvent accéder à quatre jeux vidéo entièrement gratuits.

August #GamesWithGold starts the month off with Portal Knights and MX Unleashed, yours to download and play with Xbox Live Gold or Xbox Game Pass Ultimate membership https://t.co/CbZrws4QOl — Larry Hryb (@majornelson) July 28, 2020

Xbox Games Gold les jeux gratuits du mois d’août 2020 et leur date de disponibilité

Personne n’est amer à propos des bonbons, surtout lorsqu’ils se présentent sous la forme de titres gratuits. Microsoft a annoncé les jeux qui seront disponibles en août 2020 dans le cadre de Games with Gold (cliquez ici pour PS4). Ainsi, toute personne ayant une adhésion active au Xbox Live Gold ou au Xbox Game Pass Ultimate aura la possibilité de télécharger quatre jeux sans payer un seul euro supplémentaire. Il s’agit des Chevaliers du Portail, de Override : Mech City Brawl, MX Unleashed et Red Faction 2.

Comme d’habitude, tous les titres ne seront pas disponibles en même temps, car chacun d’entre eux est accompagné d’une date précise. En conséquence, le délai d’obtention d’un titre est parfois prolongé jusqu’au milieu du mois suivant. En tout cas, c’est tout ce que vous devez savoir sur les titres que vous pourrez bientôt apprécier.

Portal Knights (du 1er au 31 août sur Xbox One)

Dans ce jeu d’action à monde ouvert avec des touches RPG, vous pouvez créer votre personnage, fabriquer des armes et vaincre les ennemis sur votre chemin. Le monde est au plus bas. La guerre a progressé et le roi sacré sème le chaos dans son sillage. Par conséquent, il faudra niveler et renforcer le héros pour avoir une chance minimale de gagner. Nous traverserons des dizaines d’îles générées au hasard tout en construisant des structures et en interagissant avec les habitants. Le but ? Devenir un puissant chevalier gardien pour mettre les points sur les i et les t.

Override: Mech City Brawl (16 août – 15 septembre sur Xbox One)

Ce jeu vidéo est sorti sur Xbox One et nous emmène dans un monde de fusibles où les batailles sont inévitables. En plus d’un mode campagne, il existe des modes multijoueurs en ligne et locaux, ainsi qu’une collection de fusées uniques (jusqu’à 12) que vous pouvez piloter et personnaliser. Chacun d’entre eux possède des capacités spéciales, ce qui vous permet de détruire toutes sortes de scénarios et d’achever l’ennemi une fois pour toutes.

MX Unleashed (du 1er au 15 août sur Xbox One et Xbox 360)

Un classique de la première Xbox qui revient à la vie grâce à la rétrocompatibilité entre les différentes générations. Xbox MX Unleashed est un jeu de moteur qui comprend de nombreux modes de jeu qui nous permettent d’expérimenter des acrobaties et des tours sur des pistes extrêmement dangereuses où nous devrons donner un bon aperçu de nos compétences sur la piste.

Red Faction II (16-31 août sur Xbox One et Xbox 360)

La dictature continue, la révolution continue. Red Faction II, qui était également disponible sur la première Xbox, brosse un tableau de la rébellion sur Mars. Les peuples opprimés du Commonwealth en ont assez dit et ont décidé de mettre fin à la dictature. Nous allons nous occuper d’un groupe de super-soldats, chacun avec ses compétences particulières.