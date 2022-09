Xbox Game Pass : Murder and Music – quoi de neuf pour septembre 2022

Les propriétaires de Xbox Game Pass se réjouissent. Ce mois-ci, il y a encore de nouveaux jeux passionnants à découvrir. Près de Assassin’s Creed Odyssey il y a le tireur de distorsion temporelle boucle de la mort et le doom-like Métal : Hellsinger pour tous les amis de la musique dure.

Ces jeux Game Pass vous attendent en septembre 2022

Le Xbox Game Pass de septembre comprend un sac à main coloré de différents genres. En plus des gros titres sérieux, il y a aussi des jeux ludiques, comme « Tu es nul au parking » ou « Disney Dreamlight Valley » et des perles fines de la section indie, comme Valheim. Vous trouverez ici une liste détaillée pour septembre.

Déjà inclus dans le game pass :

Légendes GRILLE (Console, PC – uniquement disponible dans Game Pass Ultimate)

(Console, PC – uniquement disponible dans Game Pass Ultimate) Vallée des rêves de Disney (Accès anticipé sur PC)

(Accès anticipé sur PC) Œuvre maîtresse (pc)

(pc) Train sim monde 3 (Console, Cloud, PC)

(Console, Cloud, PC) Cendres de la Singularité : Escalade (pc)

(pc) DC League of Super Pets : Les Aventures de Krypto et Ace (Console, Cloud, PC)

(Console, Cloud, PC) T’es nul au parking (Console, Cloud, PC)

(Console, Cloud, PC) Assassin’s Creed Odyssey (Console, Cloud, PC)

(Console, Cloud, PC) Danganronpa V3 : édition anniversaire (Console, Cloud, PC)

(Console, Cloud, PC) Le jeu du despote (console, PC)

(console, PC) Fuga : Mélodies d’acier (Console, Cloud, PC)

(Console, Cloud, PC) Métal : Hellsinger (Xbox série X|S, PC)

(Xbox série X|S, PC) Ni No Kuni : La Malédiction de la Reine Blanche Remasterisé (Console, Cloud, PC)

(Console, Cloud, PC) Terres sauvages extérieures (Xbox série X|S, PC)

(Xbox série X|S, PC) Incroyable simulateur de culture (pc)

(pc) Brise-vaisseaux de l’espace dur (Xbox Series X|S, Cloud)

(Xbox Series X|S, Cloud) boucle de la mort (Xbox Series X|S, Cloud, PC)

(Xbox Series X|S, Cloud, PC) Pins Balises (Console, Cloud, PC)

(Console, Cloud, PC) Éleveurs de slime 2 (Xbox Series X|S, Cloud, PC)

(Xbox Series X|S, Cloud, PC) SpiderHeck (console, PC)

Ces jeux seront ajoutés à partir du 27 septembre :

fondé (27 septembre – Console, Cloud, PC – Version 1.0)

(27 septembre – Console, Cloud, PC – Version 1.0) Cicatrices lunaires (27 septembre – Console, PC)

(27 septembre – Console, PC) Construisons un zoo (29 septembre – Console, Cloud, PC)

(29 septembre – Console, Cloud, PC) Valheim (29 septembre – PC – Accès anticipé)

(29 septembre – PC – Accès anticipé) Pat’ Patrouille : Grand Prix (30 septembre – Console, Cloud, PC)

Une rencontre entre amis : Faits saillants en septembre 2022

Assasin’s Creed Odyssey était attendu avec impatience par beaucoup dans Game Pass et Microsoft l’a livré. Mais le titre Early Access « Dreamlight Valley » est également prometteur. Ici, vous rencontrez de vieilles connaissances des films Disney, tels que Wall-E, Stich ou Belle et vous êtes autorisé à apporter les vôtres Royaume magique construire et gérer.

« Metal: Hellsinger » devrait également apporter une certaine familiarité. Des musiciens de métal bien connus tels que Serj Tankian (System of a Down), Alyssa White-Gluz (Arch Enemy) et Mikael Stanne (Dark Tranquility) ont non seulement contribué des chansons à la bande originale, mais en fait spécialement composé pour le jeu.

