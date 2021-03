Xbox Game Pass: maintenant avec presque tous les principaux jeux Bethesda

Il y a quelques jours, Microsoft a fièrement annoncé le rachat officiel de ZeniMax et du studio de développement associé Bethesda. Maintenant, l’ajout à la famille est vraiment célébré: à partir d’aujourd’hui, 20 jeux cultes de Bethesda sont disponibles dans le Xbox Games Pass.

Parmi les 20 jeux figurent des titres des franchises « Dishonored », « Doom », « The Elder Scrolls », « Fallout » et « Wolfenstein », écrit Microsoft sur Xbox Wire. 16 jeux peuvent être joués via le cloud et sont donc disponibles pour les abonnés Xbox Games Pass Ultimate sur consoles Xbox ainsi que sur PC et appareils mobiles. Certains jeux devraient même fonctionner sur Xbox Series X / S avec plus de FPS. Microsoft a l’intention d’annoncer plus d’informations à ce sujet dans les prochains jours.

Ces 20 titres Bethesda sont désormais disponibles dans Xbox Game Pass « Dishonored Definitive Edition » (Xbox, PC, Cloud): incarnez un assassin aux pouvoirs surnaturels et massacrez-vous dans la ville de Dunwall. L’édition définitive contient le jeu de base, y compris toutes les extensions. « Dishonored 2 » (Xbox, PC, Cloud): La deuxième partie de la saga des assassins avec encore plus de compétences, d’armes et de gadgets pour les assassinats. « DOOM (1993) » (Xbox, PC, Cloud): La mère de tous les jeux de tir à la première personne bourrés d’action. Vivez le premier voyage du type Doom à travers l’enfer. « DOOM II » (Xbox, PC, Cloud): Le successeur du jeu de tir classique à la première personne avec des armes légendaires telles que le super fusil de chasse. Il comprend également 20 niveaux supplémentaires ainsi qu’un mode multijoueur et coopératif local pour un maximum de quatre joueurs. « DOOM 3 » (Xbox, PC, Cloud): Pouvez-vous arrêter l’invasion des démons sur terre? En plus du jeu principal, les extensions « Resurrection of Evil » et « The Lost Mission » sont également incluses. « DOOM 64 » (Xbox, PC, Cloud): découvrez la branche « DOOM » pour la Nintendo 64 avec des graphismes soignés et frayez-vous un chemin à travers des hordes de démons dans 30 niveaux. « DOOM Eternal » (Xbox, PC, Cloud): La dernière partie « DOOM » ne devrait bien sûr pas manquer dans le Game Pass. Vous pouvez lire ce qui vous attend là-bas dans Wolf’s Review. « The Elder Scrolls III: Morrowind » (Xbox, PC): Un titre incontournable pour les fans de jeux de rôle épiques. Explorez les étendues infinies de la province de Morrowind. « The Elder Scrolls IV: Oblivion » (Xbox, PC): La province de Cyrodiil est en danger: les portes dimensionnelles s’ouvrent partout, par lesquelles les Daedra ennemis pénètrent dans le pays. Pouvez-vous arrêter l’invasion? « The Elder Scrolls V: Skyrim Special Edition » (Xbox, PC, Cloud): Probablement le jeu le plus connu et le plus populaire de la série « The Elder Scrolls ». Préparez-vous au combat contre de puissants dragons. À propos: la version Xbox prend également en charge les mods pour plus de zones, d’armes et de quêtes. « The Elder Scrolls Online » (Xbox, Cloud): Vous en avez assez de voyager seul à travers des mondes fantastiques? Rendez ensuite le monde de « The Elder Scrolls Online » dangereux avec vos amis. « The Evil Within » (Xbox, PC, Cloud): Un bon mélange d’horreur et d’action. Combattez pour la simple survie et résistez à une terreur presque insurmontable. « Fallout 4 » (Xbox, PC, Cloud): La post-apocalypse peut aussi être assez amusante. En tant que survivant de l’Abri 111, explorez les terres en friche contaminées par le nucléaire. « Fallout 76 » (Xbox, PC, Cloud): Le dernier titre de la série « Fallout », qui après un mauvais départ s’est transformé en un très bon RPG en ligne. « Fallout: New Vegas » (Xbox): Bienvenue à New Vegas, l’ancienne métropole du jeu dont il ne reste que des ruines. Mais vous vivrez encore suffisamment d’aventure dans le désert de Mojave, contaminé par les atomes. « Prey » (Xbox, PC, Cloud): Vous êtes un sujet de test dans une expérience qui a mal tourné et vous vous réveillez sur la station spatiale Talos I avec des pouvoirs extraordinaires. Une aventure d’action en monde ouvert dans l’espace. « RAGE 2 » (Xbox, PC, Cloud): ce jeu de tir à la première personne à couper le souffle fait monter en flèche votre niveau d’adrénaline. « RAGE 2 » est un feu d’artifice d’action qui jettera rapidement un sort sur vous. « Wolfenstein: The New Order » (Xbox, PC, Cloud): Rejoignez la résistance et combattez en tant que soldat américain BJ Blazkowicz le régime qui a usurpé la domination mondiale. « Wolfenstein: The Old Blood » (Xbox, PC, Cloud): La préquelle de « Wolfenstein: The New Order ». Le régime est sur le point de gagner la Seconde Guerre mondiale en 1946, mais BJ Blazkowicz tente de renverser la vapeur. « Wolfenstein: Youngblood » (Xbox, PC, Cloud): 19 ans après les événements de « Wolfenstein II », les sœurs jumelles Blazkowicz partent à la recherche de leur père. Vous pouvez jouer au jeu en couple en coopération ou seul avec le soutien d’une IA.