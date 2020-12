Xbox Game Pass en décembre 2020, avec Control, DOOM Eternal (PC) et plus encore!

le Xbox Game Pass était dans Novembre 2020 élargi avec divers nouveaux jeux, dont les abonnés fidèles du pass de jeu peuvent désormais profiter. Il se poursuivra en décembre 2020 et la bibliothèque de jeux de type Netflix a été élargie avec de nouveaux jeux. Mais lesquels seront-ils cette fois?

Xbox Game Pass: nouveaux jeux en décembre 2020

Le 3 décembre, les nouveaux jeux du Xbox Game Pass se poursuivent et il se passe beaucoup de choses ici. « DOOM Eternal » sera d’abord activé pour le PC, qui existe depuis un certain temps sur les consoles. En plus de cela, les fans de « Rage 2 » peuvent désormais se contenter du jeu sur les appareils Android, tandis qu’un jeu très attendu pour Android et console apparaît: « Control ».

Mais il y a beaucoup d’autres jeux qui vous attendent en décembre 2020. Nous listons tous les nouveaux jeux ci-dessous dans l’aperçu!

Nouveaux jeux le 3 décembre 2020 dans Xbox Game Pass:

Contrôle (Android, console)

(Android, console) DOOM Eternal (PC)

(PC) Havre (Console, PC)

(Console, PC) Rage 2 (Android)

(Android) Éleveur de slime (Android, console)

(Android, console) Va-11 Hall-A: Cyberpunk Bartender Action (PC)

(PC) Oui, ta grâce (Android, console et PC)

Nouveaux jeux le 4 décembre 2020 dans Xbox Game Pass:

Nouveaux jeux le 8 décembre 2020 dans Xbox Game Pass:

Appel de la mer (Android, console et PC)

(Android, console et PC) Sanctuaire de monstres (Android et console)

(Android et console) Starbound (PC)

Nouveaux jeux le 9 décembre 2020 dans Xbox Game Pass:

Jusqu’au bout (Console et PC)

Nouveaux jeux le 10 décembre 2020 dans Xbox Game Pass:

Assetto Corsa (Android et console)

(Android et console) Bêtes de gangs (Android et console)

(Android et console) GreedFall (Android, console et PC)

(Android, console et PC) Superhot: suppression du contrôle mental (Android et console)

(Android et console) Yooka-Laylee et l’impossible repaire (Android, console et PC)

À propos, il y a maintenant des mises à jour pour les jeux suivants:

Maintenant disponible – Age of Empires II: Mise à jour gratuite d’anniversaire de l’édition définitive

Maintenant disponible – Mise à jour gratuite du concepteur de règles Crusader Kings III

Maintenant disponible – Mise à jour de Fallout 76 Steel Dawn

Maintenant disponible – Jouez au golf avec vos amis: la mise à jour gratuite et profonde

Maintenant disponible – Microsoft Flight Simulator: Free World Update II: États-Unis

Maintenant disponible – Minecraft Dungeons: Howling Peaks DLC – 9 décembre

Maintenant disponible – The Elder Scrolls Online: événement de célébration sans faille

Maintenant disponible – Mise à jour du service de livraison totalement fiable

Jeux en nuage avec commandes Xbox Touch

Les commandes Xbox Touch encore relativement nouvelles du Xbox Game Pass Ultimate vous permettent de jouer à des jeux avec votre smartphone ou tablette via le cloud (bêta) en utilisant des commandes tactiles régulières.

Microsoft a maintenant confirmé plus de jeux qui seront optimisés pour les commandes Xbox Touch. Ceux-ci sont:

Sanglant: Rituel de la nuit

Golf avec vos amis

Hyperdot

Ikenfell

Indivisible

FléauBringer

Le Touryst

Âme froide de Vambrace

