Xbox Game Pass: "Doom éternel" et 16 autres matchs de décembre confirmés

La saison de Noël approche – et avec elle beaucoup de temps libre pour jouer. C’est ce que pensait Microsoft et propose un total de 17 jeux dans le Xbox Game Pass en décembre. Y compris les meilleurs titres comme « Doom Eternal » et « Control ».

Le moment est venu le 3 décembre: le nouveau line-up du Xbox Game Pass sera lancé. Il y a quelques jours, une employée de l’équipe Xbox avait envoyé un préavis des Jeux de décembre à sa propre équipe. Le message n’était pas public, mais il l’a quand même été Twitter. Le chat était hors du sac.

Un total de 17 jeux pour les abonnés Xbox Game Pass

Assez de secret, les 17 jeux suivants seront disponibles gratuitement à partir de demain, le 3 décembre, dans le cadre de l’abonnement:

« Control » pour Android et Xbox

« Doom Eternal » pour PC

« Haven » pour PC et Xbox

« Rage 2 » pour Android

« Slime Rancher » pour Android et Xbox

« Va-11 Hall-A: Cyberpunk Bartender Action » pour PC

« Yes, Your Grace » pour Android, PC et Xbox

« Dragon Quest XI S: Echoes of an Elusive Age – Definitive Edition » pour PC et Xbox

Un peu plus tard en décembre, les titres suivants ont été ajoutés: