Xbox Game Pass : des aliments frais pour votre Xbox Series S.

Vous recherchez de nouveaux jeux avec lesquels vous pouvez maximiser votre Xbox Series S ou Xbox Series X ? Alors le Game Pass est fait pour vous. Chaque mois, Microsoft vous propose de nombreux jeux des genres les plus variés, qui garantissent de nombreuses heures de plaisir de jeu. Voici tous les nouveaux jeux.

Pour les aventuriers vertigineux : « Just Cause 4 : Reloaded »

Une nouvelle commande attend Rico Rodríguez ! Dans « Just Cause 4: Reloaded », votre objectif est d’éliminer la plus grande armée privée au monde : la Main Noire. Eh bien, si ce n’est rien d’autre ? Attrapez votre grappin, enfilez votre wingsuit et partez à la recherche de l’escouade de mercenaires. Un large arsenal d’armes ne devrait pas manquer dans cette partie de la série.

Dans le monde ouvert, de nombreuses nouvelles aventures attendent le héros de la populaire série « Just Cause ». « Reloaded » comprend non seulement le jeu principal et les extensions, mais aussi quelques goodies supplémentaires tels qu’un wingsuit « Skystriker » armé pour Rico et un micro-jet de camouflage à main noire.

Genre: Action aventure en monde ouvert

Action aventure en monde ouvert Dans le Game Pass depuis : 13 mai 2021

13 mai 2021 Libérer: 4 décembre 2018

Pour les garçons de la nature avec de l’essence dans le sang : « SnowRunner »

Le simulateur agricole n’est-il pas assez bourré d’action et les tracteurs trop lents pour vous ? Ensuite, vous pouvez passer à la vitesse supérieure dans « SnowRunner » et explorer le monde ouvert stimulant avec des camionnettes, des jeeps, des véhicules amphibies ou des camions surpuissants. La neige, la boue, le terrain ou les montagnes attendent d’être conquis par vous – mais la nature sauvage vous opposera beaucoup.

Personnalisez vos chariots avec des pneus plus robustes, donnez-leur un échappement plus efficace ou modifiez le design – vous pouvez vous défouler avec l’argent que vous gagnez en travaillant dans le jeu. Et si vous vous ennuyez tout seul, vous pouvez jouer à « SnowRunner » avec trois autres joueurs en coopération !

Genre: simulation

simulation Dans le Game Pass depuis : 18 mai 2021

18 mai 2021 Libérer: 28 avril 2020

Pour les gamers mordants : « Maneater »

Partir à la chasse à l’homme en tant que requin bouledogue ? Dans « Maneater », vous pouvez réaliser ce rêve secret. Comment notre collègue Wolf écrivait-il correctement à l’époque ? « C’est ‘GTA’ avec des requins ! » Ce qui ressemble à une simulation sous-marine sanguinaire s’avère rapidement être un jeu de rôle d’action. Mais vous devez d’abord devenir une machine à tuer à part entière.

Cela signifie que plus vous mangez de personnes, plus vous obtenez de points, ce qui signifie que vous grandissez et obtenez des améliorations. Avec chaque amélioration de votre requin, vous pouvez vous aventurer plus loin dans le monde sous-marin, effectuer des tâches, tuer des boss, et et et… Ou pour reprendre les mots du développeur TripWire : « Mangez les gens et sauvez le monde ! »

Avec plaisir: Action-RPG

Action-RPG Dans le Game Pass depuis : 25 mai 2021

25 mai 2021 Libérer: 22 mai 2020

Pour les rois du dribble : « FIFA 21 »

Juste à temps pour l’EM 2021, vous pourrez vous adonner à votre passion du football sur console : « FIFA 21 » fait partie des temps forts de mai du Xbox Game Pass Ultimate. Dans la 28e partie de la série populaire, vous pouvez à nouveau apporter vos compétences de dribble et votre précision d’ajustement à la perfection et ainsi dominer le mode carrière.

Ou vous créez votre équipe ultime en tant que véritables grands du football et vous vous rendez sur le marché des joueurs (fictifs) avec elle. L’accent est mis ici principalement sur l’équipe de la semaine. Les joueurs qui y sont inclus et font partie de votre équipe vous apportent des pièces supplémentaires, que vous pouvez ensuite réinvestir.

Xbox Game Pass Ultimate est requis pour FIFA 21.

Genre: Jeu de sport

Jeu de sport Dans le Game Pass depuis : 6 mai 2021

6 mai 2021 Libérer: 9 octobre 2020

Autres titres inclus dans le Game Pass

Dragon Quest Builders 2 (4 mai)

Survivre à 2 (6 mai)

Raide (6 mai)

Final Fantasy X / X-2 HD Remaster (13 mai)

Psychonautes (13 mai)

Red Dead Online (13 mai)

Remnant: From the Ashes (13 mai)

Voisin secret (20 mai)

The Catch: Carpe & Pêche au coup (20 mai)

La nature sauvage (20 mai)

Knockout City (21 mai)

MechWarrior 5: Mercenaires (27 mai)

Spellforce 3: Soul Harvest (27 mai)

Solasta : couronne du magistère (27 mai)

Éleveur de Slime (27 mai)

Uniquement jouable avec un abonnement Ultimate :

Peggle 2 (18 mai)

Plants vs. Zombies : Bataille pour Neighborville (20 mai)

Knockout City (21 mai)

Fuzion Frenzy (27 mai)

Joy Ride Turbo (27 mai)

Ces titres ont quitté le Game Pass en mai

Esprits fracturés Déménager Pour le roi Tête de niveau Légende sans fin Panpan Alan Wake Donjon de l’infini Final Fantasy IX Hotline Miami Assetto Corsa Broforce Plebby Quest : Les Croisés Kingdom Hearts HD 2.8 Prologue du chapitre final Survivre à Mars Bâtards du Vide



Qu’est-ce que le Xbox Game Pass ?

Xbox Game Pass est un service d’abonnement payant de Microsoft. Le premier mois ne vous coûte que 1 euro, après quoi vous devez payer 9,99 euros par mois. Les abonnés ont accès à une large sélection de jeux pour PC ou console Xbox. Vous pouvez télécharger, installer et jouer plus longtemps sans frais supplémentaires. De nouveaux jeux sont ajoutés chaque mois, mais certains d’entre eux quittent à nouveau le catalogue.

Vous avez le choix de vous abonner à votre PC ou console. Si vous utilisez l’abonnement PC, EA Play est fourni gratuitement.

En quoi est-ce différent du Xbox Game Pass Ultimate ?

Le Xbox Game Pass Ultimate vous coûte 3 euros de plus par mois, mais vous obtenez des jeux pour PC, console et appareils mobiles Android. Et encore plus qu’avec le Game Pass « normal » – certains jeux ne sont inclus que dans l’abonnement Ultimate. Vous bénéficiez également d’avantages gratuits et pouvez jouer aux jeux via le cloud sur votre tablette ou votre smartphone Android. EA Play est inclus ainsi que Xbox Live Gold, dans lequel encore plus de jeux vous attendent, car vous avez accès à Deals with Gold, Games with Gold et au mode multijoueur en ligne.

Xbox Series S : Le miracle blanc

En novembre 2020, la console de nouvelle génération Xbox Series S est sortie avec la Xbox Series X. La Xbox Series S est conçue pour les jeux en résolution QHD au lieu de la résolution 4K par rapport à la Series X. Elle est beaucoup plus compacte et donc plus facile à transporter. Idéal à emporter entre amis ou en vacances.

Avec la Xbox Series S, Microsoft mise également entièrement sur les jeux numériques, car la console a délibérément omis un lecteur. Outre la taille et les performances optimisées pour la résolution QHD, c’est l’une des raisons pour lesquelles la Xbox Series S est environ 200 euros moins chère que la Series X. La plupart des jeux sont disponibles en version numérique. Et lorsque l’espace de stockage interne est plein, vous pouvez l’étendre à l’aide d’une carte mémoire de 1 To de Seagate. Vous pouvez également connecter un disque dur externe via USB 3.2 pour installer des jeux de générations sur la Xbox One.