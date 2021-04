Xbox Game Pass avril 2021: GTA 5 sera à nouveau disponible demain dans Xbox Game Pass

Au début de l’année dernière, Rockstar Games était un titre de vitrine GTA 5 partie de Xbox Game Pass. Tous les abonnés au service payant pouvaient ainsi télécharger gratuitement le titre du monde ouvert pendant une durée limitée. Avec cela, Rockstar et Take-Two Interactive ont foiré le nombre déjà très décent de joueurs GTA en ligne à nouveau.

Xbox Game Pass: GTA 5 revient

Apparemment, l’action a été si réussie que « GTA 5 » était déjà sur 8 avril 2021 retournera au Xbox Game Pass. Le jeu est proposé pour les consoles Xbox et via xCloud sur les appareils Android. La version PC ne sera apparemment pas incluse dans le Game Pass, tout comme elle l’est actuellement avec Outriders le cas est.

Bientôt disponible sur Xbox Game Pass

Xbox Game Pass: faits saillants d’avril

Les autres points forts du jeu qui seront inclus dans le Xbox Game Pass en avril sont « Zombie Army 4: Dead War », « Disneyland Adventures » et « NHL 21 ». Xbox signale également 50 nouveaux jeuxqui sont maintenant ça Contrôle tactile Xbox Support. En septembre 2020 était Donjon de Minecraft le premier jeu avec Xbox Touch Control au lancement. Cela signifie que vous n’avez plus besoin d’utiliser une manette lorsque vous jouez via le cloud gaming. Au lieu de cela, vous pouvez simplement utiliser l’écran tactile de votre appareil Android.

Les jeux pris en charge incluent, par exemple Mer des voleurs, Engrenage 5, Dragon Quest XI: Échos d’un âge insaisissable et « Slay the Spire ». Vous pouvez trouver une liste complète des titres pris en charge ici.

Ces jeux quittent le Xbox Game Pass en avril

De nouveaux jeux sont ajoutés à la bibliothèque Xbox Game Pass chaque mois, mais en même temps, certains titres continuent de quitter la gamme. Les jeux suivants quitteront le Game Pass en avril 2021:

15 avril:

16 avril (EA Play):