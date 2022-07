Xbox Game Pass : Abonnements PowerWash Simulator et Yakuza Kiwami 1 & 2

De la Passe de jeu Xbox obtient le réapprovisionnement du jeu. Avec Yakuza 0, « Yakuza Kiwami » et « Yakuza Kiwami 2 » sont trois titres majeurs qui sont nouveaux au programme aujourd’hui. Mais ce n’est pas tout : Par exemple, la sortie de « Road 96 » et du « PowerWash Simulator » sont annoncées pour les prochains jours et semaines.

Ces jeux sont maintenant dans Game Pass

Microsoft a annoncé aujourd’huique les trois premières parties chronologiquement de la série « Yakuza » retour à Xbox Game Pass viens. Ils faisaient en fait partie de l’abonnement au jeu, mais ils sont Expulsé à nouveau fin décembre 2021. Si c’est pourquoi vous l’avez manqué, vous pouvez vous rattraper maintenant. En haut il y a aussi le puzzle « Dernier appel BBS ».

À venir le 5 juillet 2022 dans Game Pass :

Dernier appel BBS (pc)

(pc) Yakuza 0 (Cloud, Console et PC)

(Cloud, Console et PC) Yakuza Kiwami (Cloud, Console et PC)

(Cloud, Console et PC) Yakuza Kiwami 2 (Cloud, Console et PC)

Ces titres Game Pass arrivent toujours en juillet 2022

House Flipper n’a été annoncé que récemment pour Game Pass et ma première pensée a été que je préférerais de loin avoir PowerWash Simulator (rien contre House Flipper !). Pense Les prières ont évidemment été exaucées. A partir du 14 juillet, nous pouvons enfin tout bien nettoyer et le satisfaction irritante sentir un utiliser un nettoyeur haute pression être autorisé. Mais allez-y jusque-là également d’autres jeux dans l’abonnement Game Pass :

7 juillet 2022 : DJMax Respect V (Cloud, Console et PC) Point de match : Championnats de tennis (Cloud, Console et PC) route 96 (Cloud, Console et PC)

14 juillet 2022 : Académie d’évasion (Console et PC) Mon amie Peppa Pig (Cloud, Console et PC) Submerger (pc) PAW Patrol Le film : Appels de la ville d’aventure (Cloud, Console et PC) Simulateur PowerWash (Cloud, Console et PC)



Vous pouvez en obtenir un ici toute nouvelle bande-annonce pour PowerWash Simulator regarder (il y a même de la coopération !) :

Lequel des nouveaux ajouts au Xbox Game Pass essayez-vous en premier (après Power Wash Simulator, bien sûr) ? Dites le nous dans les commentaires.