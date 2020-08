Xbox et Playstation affectées: Centurylink admet des problèmes

Les effets de l’ouragan “Laura” peuvent s’étendre à l’Europe via des détours dans le réseau de données. Les utilisateurs de divers services en ligne et de streaming rencontrent de plus grandes difficultés le week-end. Un fournisseur des États-Unis parle d’une panne.

Une panne technique au sein de la société américaine Centurylink a entraîné dimanche plusieurs heures de panne des services Internet aux États-Unis et en Europe. Selon la société, les services de streaming et les plateformes de jeux vidéo ont été affectés.

Il y a eu des perturbations avec le service de streaming Hulu, le réseau Playstation et XBox Live. Les diffusions en ligne du programme de football français Téléfoot ont également été temporairement interrompues, comme le rapporte le journal sportif “L’Équipe”.

Au cours de la journée, Centurylink a annoncé que tous les services avaient été rétablis et s’est excusé pour la panne. L’entreprise de télécommunications n’a fourni aucune information sur les causes des dysfonctionnements.

Centurylink est basé à Monroe, Louisiane, États-Unis. Au début, on ne savait pas si la panne avait quelque chose à voir avec l’ouragan “Laura”, qui était arrivé en Louisiane jeudi soir et avait causé de graves dommages matériels et des pannes de courant massives.