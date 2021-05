Xbox et Bethesda fixent les dates de diffusion de l’E3 2021

Après de nombreuses rumeurs et spéculations sur la façon dont il se comporterait Microsoft Cette année, lors des événements de jeux d’été, la société a confirmé ses plans pour une exposition de jeux conjointe entre Xbox et Bethesda.

L’événement aura lieu le 13 juin, un dimanche, et débutera à 10 h HP. L’équipe Xbox a donné un bref aperçu de ce qui est à venir et a déclaré que l’événement se concentrerait sur les «jeux de Studios de jeux Xbox, Bethesda et de nombreux créateurs de jeux de nos partenaires du monde entier. »

Pour ceux qui prévoient de se connecter au début de l’émission, attendez-vous à regarder pendant environ 90 minutes si vous voulez voir tout ce que Bethesda et Xbox ont à offrir.

Aaron Greenberg, directeur général, Xbox Games Commercialisation, a confirmé l’heure d’exécution de l’événement dans un message sur Xbox Wire et a prévisualisé certains des plans, y compris les lancements de vacances, les produits Bethesda et les jeux Xbox Game Pass.

L’émission de 90 minutes sera disponible pour regarder plus tard pour ceux qui manquent l’émission en direct, mais si vous voulez la regarder pendant qu’elle se produit, vous pouvez le faire via Twitch, Facebook, YouTube et Twitter.