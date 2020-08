Xbox est responsable de 4 des 10 jeux les plus vendus sur Steam

Parmi les 10 jeux les plus vendus sur Steam, 4 appartiennent aux Xbox Game Studios de Microsoft

Grounded by Obsidian Entertainment, disponible depuis le 28 juillet en accès anticipé, figure toujours comme le jeu le plus vendu sur le service numérique de Valve, mais il existe d’autres noms bien connus parmi les best-sellers.

Le tableau, que vous pouvez voir ci-dessous, montre que Microsoft Flight Simulator est passé à la deuxième place de la liste, bien qu’il ne soit disponible que le 18 août, tandis que Sea of ​​Thieves arrive cinquième.

Cela signifie que Xbox Game Studios est responsable de 3 des 5 jeux les plus vendus sur Steam, même si le jeu a été développé par Asobo Studio, l’éditeur est Xbox Game Studios.

En regardant les 10 meilleurs vendeurs, vous trouvez toujours Halo: The Master Chief Collection, à la neuvième place, ce qui augmente le nombre de jeux Xbox Game Studios à 4 parmi les meilleurs vendeurs sur Steam.

Parmi les 3 jeux disponibles, Sea of ​​Thieves by Rare est celui qui compte le plus de joueurs au moment de la rédaction. Après avoir enregistré plus de 30 mille joueurs, plus de 27 mille personnes y jouent actuellement sur la plateforme Valve.

Halo: Master Chief Collection est la deuxième avec plus de joueurs, plus de 10 000 personnes jouent, après un pic de plus de 23 000 joueurs.

Quant à Grounded, près de 9 mille personnes découvrent la nouvelle proposition d’Obsidian.