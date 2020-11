Xbox: dites-moi pourquoi et Flight Simulator existent grâce à Game Pass

Phil Spencer a expliqué comment ils avaient choisi de donner le feu vert à certains jeux qui, traditionnellement, n’auraient pas permis

Microsoft Compte en Xbox Game Pass avec un service d’abonnement qui compte de plus en plus d’utilisateurs actifs. C’est grâce à cela que tous les jeux vidéo édités par la société américaine elle-même sont rendus disponibles «gratuitement» le jour de leur lancement, même si apparemment le service en question n’est pas seulement positif pour les joueurs. Aujourd’hui, nous savons que c’est aussi une garantie pour de nombreux développeurs.

Le Xbox Game Pass ouvre les portes à des projets comme Tell me Why, déclare Phil Spencer

C’est ce que Phil Spencer a commenté dans son entretien avec Le gardien, dans lequel il souligne que la présence du Xbox Game Pass leur permet de risquer des jeux qui, s’ils n’avaient eu que le mode de vente traditionnel, n’auraient très probablement jamais vu le jour:

« Honnêtement, je ne pense pas que nous aurions donné le feu vert à Dis-moi pourquoi si ce n’était pas pour Game Pass. C’est un jeu d’histoire épisodique, vous n’en voyez pas beaucoup de nos jours. Nous savions qu’avec les 15 millions d’abonnés que nous avons maintenant, cela finirait par être des jeux de hasard, et aussi que les gens y toucheraient plus que s’il avait été en vente pour 30 €. Même Flight Simulator est un jeu auquel nous n’aurions pas donné le feu vert sinon pour la croissance du Game Pass. Nous avions un million de joueurs sur Battletoads! Ce sont tous des exemples de jeux qui seraient beaucoup plus difficiles dans un modèle exclusivement commercial. »

Comme nous pouvons le voir, à partir de ces mots, nous pouvons également extraire un message secondaire: soutenir Game Pass, c’est soutenir de nouvelles expériences pour l’écosystème Microsoft qui, en règle générale, ne progresseraient jamais en tant que projets complets. Malgré tout cela, tout le monde ne voit pas le modèle Xbox Game Pass comme viable et rentable à long terme. C’était ce qu’il exprimait le chef de Prendre deux à propos de ça:

Au final, pour les plus intéressés, on retiendra que les principaux jeux vidéo qui seront réalisés sont déjà connus disponible sur Xbox Game Pass en novembre. Vous pouvez les consulter via ce lien.

