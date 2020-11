Xbox désactive le démarrage rapide de la série Xbox dans «  certains jeux  »

De Xbox, ils travaillent pour que tous les jeux optimisés pour la série Xbox puissent utiliser cette fonction

Les consoles Xbox de nouvelle génération sont en vente depuis quelques jours maintenant, et la gamme Série Xbox peut être fier de représenter le meilleur lancement d’une génération de console Microsoft tout au long de l’histoire de l’entreprise. Avec ces plates-formes viennent de nouvelles caractéristiques techniques telles que 4K et 60 FPS sur une base régulière, en plus d’autres aspects tels que le lancer de rayons ou aussi le Démarrage rapide. Cependant, nous savons maintenant que cette dernière fonctionnalité n’est pas active pour tous les jeux Xbox Series.

Xbox Series, avec quelques problèmes initiaux dans le Quick Start

C’est ce que Jason Ronald a communiqué, de l’équipe Xbox, dans son compte personnel juste un jour avant le lancement des nouvelles consoles de l’entreprise, et pour lequel nous n’avons pas encore eu de nouvelles informations:

«Quickstart est entièrement fonctionnel avec des milliers de jeux et nous sommes ravis de continuer à le développer. Nous avons trouvé des jeux optimisés qui pourraient rencontrer des problèmes avec cela, donc pour assurer la meilleure expérience possible aux fans, nous avons temporairement désactivé le lancement rapide. pour certains jeux en particulier et nous travaillons à le résoudre le plus rapidement possible. »

Également, Ronald notez qu’une fois que les correctifs de démarrage rapide sont disponibles signalera ceci aux jeux concernés. En ce sens, on supposerait qu’aujourd’hui l’équipe Xbox continue de travailler sur ces jeux non identifiés publiquement. Dans tous les cas, même pas une semaine après le lancement de la Xbox Series, c’est le moment idéal pour faire les derniers ajustements nécessaires pour les deux consoles.

En fin de compte, s’il y a encore des doutes sur la faisabilité Série Xbox en tant que consoles à la hauteur de la nouvelle génération, on se souvient que l’on a publié quelques Analyse approfondie il y a plusieurs jours. Vous pouvez les trouver avec toutes sortes de détails dans ce lien.

