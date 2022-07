Xbox confirme : Microsoft sera présent à la gamescom 2022

la gamescom 2022 a récemment dû faire face à toute une série d’annulations. Mais le Xbox sera certainement représenté à la foire de Cologne. Cela fait de Microsoft le seul fabricant de consoles à être sur place. Sony et Nintendo ont déjà annulé.

La gamescom 2022 n’a pas à se passer d’une Xbox

C’est de cela qu’il s’agit : Quiconque craignait que la gamescom de cette année ne doive se passer d’un seul grand fabricant de consoles comme Nintendo, Sony ou Microsoft peut pousser un soupir de soulagement. Après ça Nintendo et Playstation annulée avoir, venir un engagement définitif de Microsoft aujourd’hui. Cela signifie que le La Xbox revient au salon de la gamescom cette année.

À quoi pouvons-nous nous attendre ? Bien sûr, ce n’est pas encore certain et il reste à voir ce que Microsoft et Xbox nous présenteront exactement à la gamescom. Bien sûr, comme toujours, nous espérons de grandes révélations, des annonces et peut-être une ou deux bandes-annonces de gameplay pour des jeux dont nous n’avons pas entendu parler depuis longtemps. Ou la Possibilité de tester des jeux inédits. Par exemple, il me vient spontanément Sombre parfait un. Une ombre de Hollow Knight: Silksong Je le prendrais bien sûr aussi immédiatement avec un baiser sur la main. Les deux fonctionnent mais très peu probable.

Afficher le contenu de Twitter Cliquez ici pour voir le contenu de Twitter.



En savoir plus dans le Protection des données de Twitter.

Toujours afficher le contenu de Twitter

Communauté à l’honneur : Alors ne t’excite pas trop tôt et baise le tien attentes pas trop élevées, sinon vous pourriez être déçu. Plus particulièrement, le tweet du compte Xbox officiel indique que cette année, la communauté était au centre des préoccupations doit être. De plus, des « petites mises à jour de nos jeux actuels » seraient présentées. Pour le meilleur ou pour le pire, nous devrons attendre et voir ce que cela signifie exactement. Mais il ne sonne pas nécessairement comme une grande première mondiale.

C’est quand la gamescom ? Ça ne sera pas long. la gamescom 2022 est lancée du 24 au 28 août 2022. Comme d’habitude, le Opening Night Live Show a lieu la veille au soir. Cela signifie que nous sommes au grand Flux de l’événement avec Geoff Keighley le 23 août a beaucoup de nouvelles présentées.

Que pensez-vous de l’engagement de Microsoft envers la Xbox à la gamescom ? Avez-vous hâte d’y être, allez-vous? Dites le nous dans les commentaires.