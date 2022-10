Xbox Cloud Gaming : Phil Spencer a peut-être déjà montré le nouvel appareil de streaming

Le patron de la Xbox, Phil Spencer, pourrait déjà être le nouvel appareil de streaming pour Jeu en nuage Xbox ont montré. Jusqu’à présent, la pièce mystérieuse n’est que petite et visible en arrière-plan, mais elle pourrait être si loin clé de voûte acte appelé dispositif de diffusion en continu pour les téléviseurs.

Le patron de la Xbox, Phil Spencer, pourrait taquiner de nouveaux périphériques de streaming

C’est de cela qu’il s’agit : Depuis le 15 septembre 2020, les abonnés au Xbox Game Pass Ultime Diffusez des jeux depuis le cloud avec Xbox Cloud Gaming (anciennement XCloud). Pour ça vous n’avez pas besoin de matériel puissant de plus, seulement internet et un écran.

Pour l’instant tout fonctionne notamment sur smartphones, tablettes, consoles Xbox et avec quelques téléviseurs intelligents entièrement nouveaux également via leur propre application. Mais une sorte de clé de diffusion en continu ou de petit appareil devrait être très attrayante pour de nombreuses personnes possédant des téléviseurs plus anciens et aucune console.

C’est exactement ce sur quoi Microsoft travaille depuis un moment maintenant. Le projet s’appelait jusqu’à présent « Keystone » et pourrait semblable à un bâton de feu facile à connecter au téléviseur. Il nous faut alors au moins pas de consoles pour Xbox Cloud Gaming plus et pourrait très probablement jouer pour beaucoup moins d’argent.

Est-ce que ça ressemble à ça? Le patron de la Xbox de Microsoft, Phil Spencer, pourrait avoir déjà dévoilé l’appareil – ou du moins un prototype. Quoi qu’il en soit, il y a quelque chose d’écrit là-haut sur son étagère sur cette photo qui a immédiatement attiré beaucoup d’attention :

En fait, c’est à propos d’eux Célébration du 25e anniversaire de Fallout. Mais ça petit appareil blanc là-haut, ça a l’air trop excitant : le look rappelle beaucoup la Xbox One ou la Xbox Series S et est apparemment plus petit qu’un contrôleur Xbox.

Il pourrait s’agir de Bâton de diffusion Keystone loi. Mais ce n’est pas nécessaire. Bien sûr, ce n’est pas certain jusqu’à ce qu’il y ait une annonce officielle.

Mais ce ne serait pas la première foisoù Phil Spencer montre secrètement un appareil en arrière-plan qui n’a pas encore été révélé : la Xbox Series S existe également depuis de nombreuses semaines caché dans la bibliothèque de Phil Spencer avant l’annonce.

C’est un vieux prototype ? Sous l’image originale, il y a non seulement beaucoup de spéculations, mais aussi, notamment, un post du compte Xbox officiel. Il écrit avec humour nous en avons déjà parlépour mettre de vieux prototypes sur l’étagère.

Maintenant, qu’avons-nous dit à propos de mettre de vieux prototypes sur votre étagère patron – Xbox (@Xbox) 10 octobre 2022

Que dites-vous de cela ? Pensez-vous qu’il s’agit de l’appareil de streaming de Microsoft ? Ou peut-être juste un vieux prototype ? Dites le nous dans les commentaires.