Xbox Boss est un grand fan de la manette PS5 de Sony

Ce n’est pas la première fois que le patron de Xbox, Phil Spencer, a complimenté le travail de Sony sur le contrôleur de la PlayStation 5. Le DualSense, avec sa combinaison de retour haptique et de déclencheurs adaptatifs, est transformateur lorsqu’il est mis en œuvre correctement – et c’est quelque chose auquel Microsoft a prêté attention. En fait, s’exprimant sur le Kinda Funny Gamescast, le cadre bavard a taquiné qu’il pourrait suivre l’exemple du géant japonais.

« Nous réfléchissons définitivement à différents types d’appareils qui peuvent apporter plus de jeux à plus d’endroits », a-t-il déclaré, comme rapporté par VGC. « Il y a probablement du travail que nous allons faire sur le contrôleur. Je pense que Sony a fait du bon travail avec sa manette et nous en examinons une partie et [think] il y a des choses que nous devrions faire.

De toute évidence, l’imitation est la forme de flatterie la plus sincère, mais d’autres fabricants de consoles intégrant les mêmes fonctionnalités que la DualSense pourraient aider avec le support. Alors que Sony et une poignée de tiers ont bien utilisé les fonctionnalités du pad, de nombreuses implémentations ont été jusqu’à présent extrêmement simples.

Ailleurs dans l’interview, Spencer semblait se détourner d’un PSVR concurrent. Nous savons que Sony prévoit son propre casque de nouvelle génération, potentiellement pour une sortie l’année prochaine, mais le patron de Xbox a déclaré que son entreprise n’est « probablement pas dans le secteur des accessoires plus sur mesure en ce moment ». Cela refléterait son approche de la Xbox One, qui n’a jamais non plus de casque de réalité virtuelle dédié.