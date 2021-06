Xbox aura un jeu gratuit de Space Jam: A New Legacy

Les propriétaires de Xbox auront un accès gratuit au jeu Space Jam: A New Legacy après la sortie de la suite.

La dernière chose que vous vous attendiez peut-être à entendre aujourd’hui est qu’un jeu Space Jam: A New Legacy est en cours de développement. Peut-être, en plus de cela, vous n’imaginiez pas qu’il s’agit d’un beat ’em up dans le pur style rétro. Et aussi gratuit. Et en exclusivité sur Xbox One et Series X. Pour être honnête, aviez-vous la suite de Space Jam en tête aujourd’hui ?

Eh bien, tout cela est réel. Digital Eclipse a annoncé que les possesseurs de consoles Microsoft pourront profiter de cette petite merveille en un rien de temps. Sans frais, totalement gratuit. Les abonnés au Xbox Game Pass Ultimate pourront le faire avant même les autres, le 1er juillet 2021. Pour les joueurs sans ce modèle, il sera disponible le 15 juillet.

Bugs Bunny lui-même nous annonce le jeu vidéo dans l’aperçu suivant, dans lequel nous pouvons également voir un peu de ce qui va arriver.

Le titre complet nous permettra de prendre le contrôle de LeBron James, Bugs Bunny et Lola Bunny dans leur mission de sauver le monde. Les trois doivent avancer à travers plusieurs niveaux avec un coup de poing propre afin de vaincre les armées de robots ennemis. Sur leur chemin, ils rencontreront des ennemis de la Good Squad, contrôlés par le mystérieux IA-G.

Space Jam: A New Legacy, connu sous le nom de New Legends en Espagne, est la suite du long métrage des années 90 avec Michael Jordan. Cette fois, l’héritage revient à LeBron James, un athlète professionnel qui doit sauver le monde des fous et sa propre famille d’une IA maléfique.

Le film sort en salles et sur HBO Max peu de temps après ce jeu Space Jam: A New Legacy le 16 juillet.