Xbox aura plus de jeux vidéo exclusifs en 2023 : déclare Phil Spencer

Le patron Xbox, phil spencer, a récemment admis que la Xbox Series X|S n’avait pas eu de jeux vidéo exclusifs depuis longtemps. Dans une interview, Spencer a parlé de différents problèmes de console microsoftcomme le Xbox Game Pass et son prochain accord avec Activision, garantissant qu’en 2023, il y aura diverses exclusivités pour les consoles Xbox.

Interrogé sur l’avenir de la Xbox, Spencer a déclaré: « Une chose que nous avons clairement entendue haut et fort, c’est que cela fait trop longtemps que nous n’avons pas sorti ce que les gens diraient être un excellent jeu de première partie. Je sais que les gens investissent dans notre plate-forme et veut avoir de grands jeux.

Certains des titres qui sortiront exclusivement pour Xbox seront »Redfall » et »Starfield », un jeu développé par Béthesda, le créateur de grands titres comme »Fallout » et »Skyrim ». « Nous sommes ravis de 2023. Nous avons parlé des jeux à venir, et ces jeux se portent bien. Obtenir nos premiers vrais jeux Xbox originaux de Bethesda va être très amusant », a déclaré Spencer.

Alors que Xbox Game Pass propose une pléthore de titres auxquels les utilisateurs peuvent jouer pour une somme modique, de nombreux joueurs ont manqué des exclusivités de plate-forme, tandis que les consoles PlayStation ont un nombre varié d’exclusivités en comparaison.

Le dernier jeu vidéo qui a servi d’exclusivité pour Xbox était » Halo Infinite », qui est sorti en novembre 2021, donc cette année n’a pas vu la première d’une exclusivité pour la plate-forme Microsoft.

Cependant, il semble que l’acquisition de Bethesda par Microsoft commencera à porter ses fruits à partir de l’année prochaine, car de nombreux joueurs attendent »Starfield », un nouveau jeu en monde ouvert situé dans l’espace qui sortira dans le courant de 2023.

D’autre part, Play Station Il a eu un grand nombre d’exclusivités même depuis la sortie de la PlayStation 5 en novembre 2020, après avoir sorti le remake de »Demon Souls », considéré comme le premier jeu de la saga Souls développé par FromSoftware. D’autres titres incluent »Horizon: Forbidden West », »Returnal », »Marvel’s Spider-Man », parmi beaucoup d’autres.

Même les nouvelles versions telles que le remake de « Silent Hill 2 » et « Final Fantasy XVI » sortiront exclusivement sur PlayStation 5.