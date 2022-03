Xbox annoncerait un nouveau matériel en 2022

Microsoft Travaille apparemment en interne sur le nouveau matériel Xbox. Cependant, selon un initié, il ne s’agira peut-être pas de la prochaine console Xbox, mais d’autre chose. De plus, bien sûr, il est toujours dans les étoiles si l’information est réellement correcte et si c’est le cas, si le tout ne sera pas à nouveau reporté.

Nouvelle Xbox ou pas ? Les initiés taquinent le matériel Microsoft

C’est de cela qu’il s’agit : Selon l’initié Shpeshal Nick, Microsoft prévoit actuellement pour dévoiler du nouveau matériel plus tard cette année. En interne, ce nouveau matériel est commercialisé sous le nom de « Project Keystone ». Bien sûr, cela sonne au début comme si nous pourrions même les avoir prochaine console Xbox avant, mais cela probablement pas le cas.

Ne vous réjouissez pas trop tôt ! Dans presque le même souffle, l’initié explique immédiatement qu’il s’agit d’une révélation matérielle ne devrait pas concerner ce à quoi la plupart sont susceptibles de s’attendre, quand tu entends ça. Cela devrait signifier que « Project Keystone » ressemble plus à pas un nouveau successeur de la Xbox Series S/X actes.

À quel point est-ce grave ? En fait, Shpeshal Nick est considéré comme bien connecté et informé, surtout en ce qui concerne Microsoft et Sony. Cependant, il a avec le la plupart de ses prédictions ne se sont pas encore avérées exactes. Selon lui, par exemple, le Game Pass sur la Nintendo Switch viens et tous les deux Sly Cooper ainsi que inFamous rendre. Cela peut bien sûr encore arriver, mais ce n’est pas le cas jusqu’à présent.

Qu’est ce que ça pourrait être? Si Microsoft travaille effectivement sur un nouveau matériel appelé « Project Keystone » qui n’est pas Xbox, alors qu’est-ce que c’est ? La plupart des gens penseront probablement à un Solution de streaming uniquement celui qui peut être entièrement sur le Game Pass et Xbox Cloud Gaming de Microsoft pourrait se concentrer. Il y aura peut-être un appareil adapté sous la forme d’un petit bâton ou quelque chose de similaire donc.

Qu’attendez-vous ensuite de Microsoft en termes de matériel ? Que souhaites tu?