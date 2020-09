Xbox Academy offrira un atelier de développement gratuit avec Playground Games

Microsoft est déterminé à faciliter les choses pour les développeurs. Si vous avez plus de 16 ans et que vous voulez savoir de première main ce que c’est que de faire un jeu vidéo, vous avez de la chance car Xbox Academy donnera un atelier de développement où il montrera les points clés pour développer un jeu vidéo, et il le fera avec des invités de luxe.

En association avec East London Arts and Music (ELAM), Games London et Playground Games; Le Microsoft Store présentera cet atelier gratuit de développement de jeux numériques en ligne.

Xbox Academy

Tout aura lieu du 12 au 13 septembre qui tombent le samedi et le dimanche respectivement. Bien que si, les places pour assister sont limitées. Vous pouvez ajouter le Réserve cette date à votre calendrier à partir de ce lien vers le site Web officiel de Microsoft Events.

La durée de chaque atelier sera d’environ 90 minutes, et avec les conseils de Playground Games, les participants apprendront comment télécharger Unity et 3D Game ainsi que les instructions de configuration et d’utilisation. Bien que si, la capacité est limitée et il n’y a pas beaucoup de places disponibles.

Cet atelier se concentrera sur les bases de la conception de jeux en donnant à quiconque les connaissances nécessaires pour commencer. De la compréhension du processus de développement du jeu à l’apprentissage des outils de développement comme Unity. Vous aurez l’occasion d’acquérir de nouvelles compétences directement auprès des principaux éducateurs de jeux.

L’idée de la Xbox Academy est très bonne pour former de nouveaux talents, qui sait si le prochain dormeur que l’on voit dans le futur sort de l’un de ces ateliers?