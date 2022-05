Xbox a dit non à Spider-Man, ce qui en fait un titre exclusif à PlayStation, révèle un dirigeant de Marvel

24 mai 2022 13:34:46 IST

L’un des principaux facteurs qui poussent les ventes d’une console de jeu sont les titres ou jeux exclusifs fournis avec la plate-forme. La Xbox de Microsoft et la PlayStation de Sony y vont depuis des années maintenant, chaque camp ayant des titres exclusifs vraiment sympas.

Pour PlayStation, l’un des ensembles de jeux les plus critiques a été les titres Spider-Man, à savoir Spider-Man et Spider-Man: Miles Morales. Miles Morales, en fait, a joué un rôle crucial dans le lancement réussi de la PlayStation 5 lors de sa sortie.

Cependant, les choses auraient été complètement différentes si Xbox n’avait pas gâché un accord avec Marvel. Dans une récente interview, le vice-président et responsable de Marvel Games, Jay Ong, a révélé que la série Spider-Man aurait été une exclusivité Xbox et PC si Microsoft avait réalisé le potentiel des titres.

Apparemment, Activision et Marvel avaient prématurément mis fin à leur contrat de jeu Spider-Man car aucune des parties n’était satisfaite des jeux sous licence d’Activision. Marvel avait précédemment signé avec Activision pour développer les jeux Spider-Man, ainsi qu’un tas d’autres titres autour de différents membres des Avengers.

Selon Ong, Spider-Man avait besoin « de nouveaux talents, d’un budget plus important et d’un regard neuf » pour aller au-delà de ce qu’Activision avait fait avec le héros. Il a également déclaré qu’il avait besoin d’un éditeur doté d’un « profond vivier de talents, d’un engagement envers la qualité et de poches inépuisablement profondes » pour réaliser le potentiel de Spider-Man et d’autres personnages de Marvel. Sony, Microsoft et Nintendo étaient trois candidats possibles qui correspondaient à la facture et avaient un « œil pour les investissements à long terme, un avec un intérêt direct qui bénéficierait de la construction d’une franchise ».

Nintendo a été mis hors course assez tôt, compte tenu de sa préférence pour travailler sur des titres qui s’appuyaient sur leurs propres propriétés intellectuelles et personnages. De même, lorsqu’il a été approché, Microsoft a révélé qu’il souhaitait se concentrer sur ses propres propriétés, d’une manière qu’il jugeait appropriée.

En raison de ce rejet, Ong s’est adressé au vice-président des relations avec les tiers et de la technologie des développeurs de PlayStation, Adam Boyes, et au directeur de la stratégie de portefeuille, John Drake en 2014, disant qu’ils pourraient battre la série Batman Arkham, qui jusqu’alors était la jeu vidéo de super-héros le plus rentable.

Sony a sauté sur l’occasion, compte tenu du succès des films Spider-Man pour Sony Studio. Le projet a été confié à Insomniac Games. Insomniac a mis 3 ans pour développer complètement le jeu. Lors de sa sortie en septembre, Marvel’s Spider-Man a été un énorme succès, se vendant à plus de 20 millions d’exemplaires en moins de 3 mois, et a continué à se vendre comme des petits pains. De même, Spider-Man : Miles Morales est devenu le troisième jeu le plus vendu de Sony depuis 1995, année où Sony a commencé à tenir des registres sur le nombre d’exemplaires vendus.

