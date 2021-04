Xavier Woods accueillera une nouvelle série de jeux compétitifs pour G4

G4 est toujours sur le point de revenir cette année et aujourd’hui, ils ont révélé que l’un de leurs nouveaux spectacles serait animé par la superstar de la WWE, Xavier Woods!

Oui, je suis toujours très excité de voir le retour de G4TV, et avec l’annonce d’une nouvelle série de jeux vidéo compétitifs, cela commence à devenir beaucoup plus réel. Aujourd’hui, ils ont annoncé que la nouvelle série hebdomadaire (qui fera ses débuts cet automne) sera animée par Xavier Woods (Austin Creed) de la WWE, qui avait déjà été révélé comme un nouvel hôte du G4. Le spectacle, « opposera certains des plus grands créateurs de contenu du jeu, en jouant à certains des jeux vidéo les plus populaires pour régler des comptes… avec des scores. »

« Obtenir une chance d’être un membre de la distribution G4 est incroyable et humiliant en soi, et je ne pourrais pas être plus excité d’avoir la chance d’avoir ma propre émission », a déclaré Xavier Woods. «Non seulement j’accueillerai, mais j’aurai également un rôle central à jouer alors que les plus grandes personnalités du jeu essaient de régler leur problème.»

«Ce partenariat combine le divertissement sportif de la WWE et le divertissement compétitif de G4 pour offrir une offre vraiment unique que seules ces marques peuvent offrir», a déclaré Brian Terwilliger, vice-président de la programmation et de la stratégie créative pour G4. «Le format de l’émission, ainsi que la présence électrique de la superstar de la WWE Xavier Woods AKA Austin Creed à l’écran, le rendront attrayant pour les joueurs, les fans de la WWE et ceux qui sont nouveaux dans les deux.

«Xavier Woods est devenu un nom familier pour les fans de la WWE et les joueurs, et il est la personne idéale pour faire la une de notre nouvelle série avec G4», a déclaré Jayar Donlan, vice-président exécutif de la WWE, Advanced Media. «Des jeux sur console et mobiles à la chaîne YouTube à succès UpUpDownDown de la WWE, l’influence de la WWE sur le jeu est plus forte que jamais, et avoir notre propre série de jeux sur G4 est la prochaine étape dans l’évolution de la stratégie de jeu de la société.

L’annonce intervient alors que G4 commence sa célébration épique d’avril, une tradition commencée lors de sa première diffusion en ondes dans laquelle le réseau dévoile une quantité absurde d’annonces de talents et de programmation, organise de gros cadeaux et en tire plus que quelques-uns. des cascades induisant des appels de HR.