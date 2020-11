Xataka 2020 Awards: ce sont les finalistes

Nous avons déjà le finalistes des Xataka 2020 Awards! Ces derniers jours, vous, nos Xatakers, avez voté dans les différentes catégories que nous publions pour nous aider à choisir la sélection finale des nominés. Ce sont les produits que vous avez choisis. Vos votes vont désormais s’ajouter, avec un poids d’un tiers, à ceux d’un jury composé de rédacteurs en chef de Xataka et d’autres journalistes spécialisés de haut niveau que nous vous présenterons très prochainement.

Les gagnants seront annoncés lors d’un gala très spécial, que nous célébrerons en streaming le 19 novembre à partir de 20h00 et sera présenté par David Broncano. Vous pouvez la suivre sur notre site Web, notre chaîne YouTube et nos comptes de médias sociaux. Nous vous donnerons plus d’informations prochainement mais nous anticipons déjà quelque chose: ce sera une soirée très spéciale, pleine de surprises … et de tirages au sort!

Remarque: l’ordre d’apparition des finalistes dans chaque catégorie est alphabétique et ne correspond pas au nombre de votes obtenus.

Smartphones, appareils portables et tablettes

Meilleur smartphone super haut de gamme

Meilleur smartphone haut de gamme

Meilleur smartphone de milieu de gamme

Meilleur smartphone d’entrée de gamme

Meilleure montre intelligente / bracelet de quantification

Meilleure tablette

Ordinateurs et périphériques

Meilleur ordinateur portable

Meilleur ordinateur portable convertible

Meilleur ordinateur de bureau

Meilleur ordinateur portable de jeu

Meilleur ordinateur de jeu de bureau

Meilleur composant ou périphérique

Meilleur équipement pour les professionnels

Image, son et maison

Meilleure télévision haut de gamme

Meilleure entrée et téléviseur de milieu de gamme

Meilleur appareil audio

Meilleur appareil photo avancé

Meilleur appareil connecté de la maison

Innovation

Meilleure innovation dans un gadget

Autres

Meilleure voiture technologique

Meilleur gadget sportif

Meilleure série / film original en streaming

Meilleur jeu vidéo

Merci beaucoup pour votre participation et nous vous attendons le 19 novembre!