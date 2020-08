X-Men : Shia LaBeouf en Wolverine ? ça décoiffe

Shia LaBeouf rejoint la Marvel Cinematic Universe dans une nouvelle œuvre de fan art des X-Men. Une récente rumeur en ligne a déclaré que Disney voulait faire jouer LaBeouf dans le MCU. Naturellement, cela a conduit à beaucoup de spéculations de la part des fans qui imaginaient que l’acteur jouerait des super-héros comme Moon Knight ou des mutants comme Bobby Drake alias Iceman. Mais non, ce fan art en a surpris plus d’un.

Les fan-casting de Marvel sont devenus une habitude depuis que Disney a acquis la 20th Century Fox en 2019. L’accord a placé les X-Men et les Quatre Fantastiques sous l’égide des Marvel Studios. Kevin Feige a confirmé son intention d’intégrer les X-Men dans le MCU lors du Comic-Con de San Diego l’année dernière. Cela dit, tous les personnages bien-aimés de la franchise X-Men de la Fox devront être refondus (à l’exception de Deadpool de Ryan Reynold). En 19 ans d’existence de la franchise, aucune performance n’a été plus vénérée que celle de Hugh Jackman dans le rôle de Logan alias Wolverine, ce qui rend presque impossible d’imaginer un autre acteur dans ce rôle. Bien sûr, les noms de certains acteurs sont toujours bousculés, comme l’a suggéré récemment LaBeouf.

BossLogic a encore frapppé

Le célèbre artiste Internet BossLogic a récemment publié sur Twitter une photo représentant LaBeouf en tant qu’Wolverine. Cette nouveau fan art montre LaBeouf portant des griffes d’Adamantium, avec une paire d’impacts de balle saignants et fumant un cigare de marque. L’interprétation est étonnamment parfaite, même si, comme l’admet l’artiste, elle ressemble un peu à celle de Hugh Jackman. Jetez un coup d’œil à l’interprétation ci-dessous :

Shia LaBeouf @thecampaignbook as Iceman…

All honesty tho I think I just designed a @RealHughJackman 😂 pic.twitter.com/P2zsu029rB — BossLogic (@Bosslogic) August 12, 2020

Dans le passé, les fans ont choisi des choix plus conventionnels comme Keanu Reeves, Tom Hardy et Henry Cavill pour porter les griffes les plus célèbres de l’histoire du cinéma. Cependant, tout cela serait sans intérêt si Hugh Jackman décidait de revenir en tant que Wolverine. Bien qu’il se soit retiré du rôle après l’adieu parfait de 2017, avec le film “Logan”, Jackman a déjà exprimé son intérêt pour jouer aux côtés des Avengers. Une idée géniale, conforme au harcèlement constant de R.Reynolds (Deadpool) envers H.Jackman pour qu’il revienne, pourrait suffire à le voir reprendre le rôle (du moins nous l’espérons). Quoi qu’il en soit, il faudra beaucoup de temps avant de voir un acteur se mettre à la place de H.Jackman, une tâche gargantuesque. C’est comme remplacer Johnny Depp par un autre dans le rôle de Jack Sparrow. Mission impossible ?