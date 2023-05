X-Men Origins: Wolverine Star dit que l’apparence terrible de Deadpool aurait pu être bien pire

Première apparition de Deadpool dans X-Men Origins: Wolverine a été unanimement critiqué au cours de la dernière décennie, au point que Deadpool lui-même a « défait » le moment moins que spectaculaire de Wade Wilson dans une scène post-crédit de Deadpool 2. Cependant, dans une nouvelle interview, Scott Adkins, qui a doublé pour la première interprétation par Ryan Reynolds du désormais populaire Deadpool, a révélé que la version de Wade Wilson vue dans le film aurait pu être – en quelque sorte – pire. Il a déclaré à ComicBook.com :





« J’aurais dû faire ça, oui, je sais que je faisais partie du problème avec la première, vous savez, version de Deadpool. Mais je faisais juste ce qu’on m’avait dit… Ryan n’était même pas là à ce moment-là. nous avons tourné les trucs de Deadpool, je, je pense qu’il était parti faire autre chose. Quand il a vu ce qu’ils allaient faire, il a dû être vraiment ennuyé, vraiment ennuyé. Mais j’étais juste, comme ‘Attendez une minute.’ Parce que je suis allé là-bas en pensant que j’allais être le costume complet et tout. Mais il y avait d’autres versions de ce personnage avec lesquelles je m’habillais et qui sortaient aussi avec des trucs terribles. Ça aurait pu être encore pire. Hum, de ne jeter personne sous le bus. Imaginez Deadpool avec un bocal à poissons sur la tête. Ouais. Mais écoutez, ils cherchaient quelques idées, et heureusement, ils n’ont pas choisi celle-là. »

Ainsi, bien qu’il y en ait beaucoup qui auraient préféré ne jamais avoir à subir ce premier runout pour le Merc with a Mouth… qui s’est retrouvé sans un… il semble que nous devrions tous être reconnaissants que ce soit aussi mauvais que possible. Si cela avait été pire, peut-être que même Reynolds n’aurait jamais voulu essayer d’y retourner, et cela aurait été mauvais pour tout le monde.

Deadpool 3 est en train de tourner, mais Ryan Reynolds a été réduit au silence sur le plateau.

Bien qu’il y ait beaucoup d’excitation autour du troisième film Deadpool à venir, il y a une chose qui pourrait entraîner des problèmes pour le tournage du film – les restrictions imposées par la grève de l’écrivain WGA. En raison de la grève en cours, Reynolds n’est pas autorisé à improviser sur le plateau pendant la production, car cela constitue une écriture. Cela signifie que bien que le film suive son calendrier de tournage, il sera exactement comme prévu, et cela pourrait être mauvais pour le produit final connaissant l’amour de Reynolds pour l’improvisation et la façon naturelle dont un film et un dialogue peuvent se développer.

Ce que cela pourrait signifier, c’est que même si Dead Pool 3 finit par s’en tenir à son calendrier et à sa date de sortie prévus tandis que d’autres sont décalés, il pourrait alors nécessiter de nombreuses reprises s’il y a eu de nombreuses opportunités manquées lors de la première série de tournages. Actuellement, Deadpool 3 devrait sortir en novembre 2024, ayant déjà été repoussée quelques mois avant que la grève de l’écrivain ne devienne la dernière pierre d’achoppement des grosses productions hollywoodiennes. Que cette date soit respectée est quelque chose que nous ne verrons qu’avec le temps.