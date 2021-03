X-Men n’est pas le titre du premier film Mutants du MCU?

Ce n’est pas une nouvelle que Marvel envisage de développer une nouvelle histoire de MCU canon X-Men. L’acquisition de Fox par The Walt Disney Co. a rétabli les droits des personnages X-Men en Marvel. Depuis lors, les fans ont spéculé sur des centaines de théories différentes sur la façon dont X-Men pourrait être intégré dans l’univers cinématographique Marvel de longue date et en constante expansion. Maintenant, nous sommes impatients de regarder X-Men et d’autres personnages de la tradition mutante faire leurs débuts dans le MCU. Mais il semble que le nom X Men Ce n’est peut-être pas quelque chose que Marvel serait à l’aise d’utiliser comme titre. Du moins pas dès la sortie de la porte.

Marvel’s Take On X-Men Titles

CCO de Marvel Studios, Kevin Feige a d’abord annoncé ses intentions et celles de ses dirigeants concernant un film X-Men se déroulant dans le MCU lors de la présentation du Hall H du San Diego Comic Con 2019. La présentation était fortement axée sur les plans de Marvel Studios pour la phase 4 de Marvel et ses nouveaux plans pour la série intégrée Disney + centrée sur plusieurs personnages de son univers. Mais cette petite déclaration de Feige selon laquelle « nous développons un film autour de Mutants », a donné au public un nouvel espoir et une nouvelle vision pour l’avenir de Marvel Cinematic Universe post-Infinity Saga.

Notamment, Feige n’a pas utilisé le mot «X-Men» mais l’a appelé Mutants. Interrogé sur le titre, Feige n’a pas tardé à expliquer comment les mots X-Men et Mutants sont « interchangeables ». Il a également déclaré que le point de vue de Marvel sur l’équipe mutante serait différent de l’approche suivie par Fox pour raconter les histoires associées.

L’idée d’appeler leur production Les mutants pourrait aussi être le manque d’inclusivité dans X Men. Au fil des ans, Marvel Studios a développé des films centrés sur les super-héros masculins avant de se diriger vers des équipes en commençant par Guerre civile. Ce n’est que lorsque DC a trouvé le succès avec Wonder Woman (2017), Marvel a annoncé son premier film de super-héros centré sur la femme, Capitaine Marvel. Le seul moment «girl-power» que nous avons vu dans le MCU après cela a été la séquence notoire de Avengers: Fin de partie. Et maintenant nous attendons la sortie de Veuve noire, qui serait le premier film de la phase 4 de MCU.

Peut-être que Marvel a réalisé que le terme X Men est devenu dépassé, et étant donné le nombre de personnages féminins puissants et significatifs dans l’équipe mutante, ce serait une sorte d’injustice. De plus, X Men n’aurait pas été l’équipe qu’elle est sans Jean Grey, Storm et Mystique. En fait, les deux dernières entrées de la franchise Fox, Phénix sombre et Les nouveaux mutants étaient des films de super-héros centrés sur les femmes. Même Logan a présenté Dafne Keen en tant que Laura / X-23, un personnage féminin ayant d’énormes possibilités pour l’avenir. Malheureusement pour Fox, ces plans n’ont pas été fructueux. Mais Marvel a peut-être beaucoup appris de cette approche.

Ce ne sont que des spéculations, mais Marvel peut s’abstenir d’utiliser le nom titulaire de l’équipe et de la station avec Les mutants.

Comment X-Men entrerait-il dans l’univers cinématographique Marvel?

Il n’y a pas de confirmation concernant l’introduction de X Men dans le MCU; Cependant, selon le rapport d’Illuminerdi, il y a des rumeurs selon lesquelles Marvel Studios a commencé le développement du projet. Pourtant, il n’y a pas de confirmations de casting ou d’annonces officielles sur les décisions concernant la rédaction et les tâches de réalisateur.

Actuellement, le seul confirmé X Men l’entrée dans l’univers cinématographique Marvel est celle de Ryan Reynolds Deadpool 3. Kevin Feige a confirmé que le studio n’apporterait aucun changement à la version R-rated du personnage. Le fait que le film s’appelle toujours Deadpool 3 a en outre soulevé des spéculations sur la question de savoir si le MCU Les mutants serait une nouvelle prise sur X Men ou que ce serait la même équipe fusionnant via le concept multivers.

L’apparition d’Evan Peters dans le démarreur de la phase 4 WandaVision a donné aux gens un nouvel espoir et de nouvelles perspectives sur l’introduction de X-Men dans MCU. Mais, après la finale de la série d’aujourd’hui, nous n’avons toujours pas reçu de mise à jour sur la question de savoir si l’apparence de Peters signifiait quelque chose dans le contexte du X Men ou que c’était une simple coïncidence.

Nous savons que Marvel Studios a toujours prévu X Men faire partie du MCU. Après l’acquisition de Fox par Disney, Kevin Feige a publié de vieilles images du Homme de fer scène post-crédit. La scène avait Nick Fury de Samuel L. Jackson confrontant Tony Stark à propos de la révélation de son identité dans la presse. Il mentionne comment il traitait déjà « des accidents gamma, des piqûres d’insectes radioactifs, des mutants assortis » et maintenant il doit s’occuper de Stark également. Alors que «accidents gamma» signifiait la transformation de Banner en Hulk, «piqûre d’insecte» faisait référence à Spiderman, et «mutants assortis» signifiait évidemment X-Men. Donc, il était toujours dans le plan de Marvel de trouver un jour un moyen d’inclure X-Men dans le MCU. Et à un certain niveau, ils ont réussi à obtenir Wanda et Pietro avec une nouvelle histoire dans cet univers.

Pour l’instant, nous pouvons simplement nous fier à ces rumeurs, théories et spéculations autour du sujet. Il est également possible que Marvel modifie les plans au fur et à mesure que ces projets sont en cours de développement. En ce qui concerne le titre, Marvel pourrait éventuellement utiliser X-Men à un moment donné; mais commencerait probablement le projet avec l’autre nom juste pour donner à leur vision des mutants un départ nouveau et unique, différent de la franchise de Fox. Il ne nous reste plus qu’à attendre de plus amples informations sur le projet et espérer voir notre équipe préférée d’étudiants surdoués de Xavier dans une nouvelle teinte au sein de l’univers cinématographique Marvel.

Sujets: X-Men