X-Men: le créateur de la série explique pourquoi les mutants sont difficiles à intégrer dans le MCU

Le showrunner Eric Lewald révèle pourquoi ces héros sont si difficiles à inclure dans l’univers Marvel

Fin 2017, Disney a annoncé son intention d’acquérir Renard, et récupère ainsi les droits du X Men et les 4 fantastique. Après plusieurs mois de négociations, les deux sociétés sont parvenues à un accord. C’est donc une question de temps pour voir les célèbres mutants partager la scène avec les Avengers, dans une nouvelle production de Studios Marvel. Alors que les fans de super-héros sont impatients de voir tous ces personnages à l’écran, il y a aussi des risques à ajouter cette franchise aux domaines de Disney.

Parler au podcast Changer d’avis, le showrunner de la série animée « X-Men », Eric Lewald, a révélé quel sera le principal problème qui se posera lorsque Disney essayez d’intégrer les mutants dans votre univers déjà vaste. « Il y en avait trop X Men et trop de méchants dans l’univers X et trop de personnages connectés « , a expliqué Lewald. «Je me suis retrouvé à en couper la moitié et à raconter des histoires sur trois des X Men. Juste pour rester sain d’esprit et ne pas avoir à essayer de les servir tous en même temps dans un épisode de 22 minutes. «

le showrunner a ajouté que l’idée de rendre tout X Men et ses méchants interagissent avec « Les Avengers, et avec tous Thors, et tous les autres « Cela vous semble fou et vous ne voudriez pas avoir à passer par là. On ne sait toujours pas quand et de quelle manière les mutants entreront dans l’UCM, mais il y en a déjà plusieurs les théories sur les modalités de cette union tant attendue.

