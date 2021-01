X-Men contre. Quatre fantastiques discussions ont eu lieu avec le réalisateur de Bourne, Paul Greengrass

À un moment donné, il y a longtemps, dans une galaxie comme celle-ci, la 20th Century Fox planifiait un énorme événement de bande dessinée cinématographique semblable à Guerre civile qui aurait réuni toutes leurs propriétés Marvel dont The X-Men, Les quatre Fantastiques, Daredevil, et Dead Pool. De retour en 2019, X-Men: Première classe le scénariste Zack Stentz a révélé quelques rares détails sur le projet, affirmant que Jason Bourne le réalisateur Paul Greengrass aurait été à la barre. Eh bien, bien qu’il ne donne pas plus de détails, Greengrass a maintenant confirmé que c’était bien le plan.

«Ils m’en ont parlé. Je ne dirais pas que j’étais attaché. [We] parlé, et j’y ai pensé, et à la fin … «

Le film proposé X-Men contre Fantastic Four contre Tout le monde aurait été un crossover très ambitieux. Le film aurait été écrit par Stenz et Ashley Edward Miller, et aurait emprunté à la prémisse de Marvel Guerre civile arc de bande dessinée (qui a ensuite été vaguement adapté pour le MCU) en divisant les héros en deux côtés après que Johnny Storm est devenu nova et décime Manhattan tout en essayant d’appréhender Molecule Man.

Malheureusement, le projet qui voulait autrefois Paul Greengrass clairement jamais fait sur grand écran, avec la préquelle du réalisateur Matthew Vaughn, X-Men: Première classe, qui détaille les premières années des chefs mutants, le professeur Charles Xavier et Erik Lehnsherr AKA Magneto et l’origine de leurs groupes respectifs, les X-Men et la Confrérie des mutants, ont été considérés comme un facteur dans la décision du studio de ne pas aller de l’avant.

Bien sûr, les croisements de bandes dessinées cinématographiques font maintenant fureur, l’univers cinématographique Marvel rencontrant un énorme succès alors qu’ils accaparent le marché à la fois sur grand et petit écran avec leur franchise en cours.

Bien que nous n’ayons jamais vu le plan de la 20th Century Fox se concrétiser, ce n’est qu’une question de temps avant que tous les personnages mentionnés dans leur plan ne partagent l’écran, avec des personnages comme Les X-Men, Les quatre Fantastiques, et Dead Pool maintenant tout sous l’égide de Disney. Depuis que le géant du studio a acheté les droits de tant de propriétés des studios Fox, les fans de Marvel attendent patiemment de trouver ce qu’ils ont en réserve pour ces personnages bien-aimés.

Jusqu’à présent, des projets tournant autour de plusieurs des propriétés respectives ont été annoncés, avec Deadpool 3 confirmée en novembre dernier. Le Merc with a Mouth reviendra sous la forme de Ryan Reynolds, qui est prêt à reprendre à nouveau le rôle de l’anti-héros Marvel. Des réunions auraient eu lieu à la fin de l’année dernière, avec Reynolds entendant un assortiment de pitchs d’une variété de scribes talentueux, avant de finalement s’installer sur Bob’s Burgers duo Wendy Molyneux et Lizzie Molyneux-Loeglin pour écrire le très attendu Threequel Deadpool.

Le récent événement Disney Investor Day a finalement révélé des plans pour un Les quatre Fantastiques redémarrer, en confirmant que Spider-Man: loin de chez soi Le réalisateur Jon Watts est à bord pour diriger le film, qui amènera la famille super puissante de Marvel dans le MCU. Actuellement, il n’y a pas de mot sur ce que Marvel Studios prévoit de faire X Men et Daredevil, mais avec autant de projets en cours, il y a amplement l’occasion de les réunir un jour. Cela nous vient grâce au podcast Happy Sad Confused.

