X-Men arrive au MCU avec un nom non sexiste : qu’est-ce que ce sera ?

Dès le premier moment où Disney a acquis Fox, les fans du Univers cinématographique Marvel imaginez tous les croisements possibles dus à l’arrivée de nouvelles franchises et de nouveaux personnages. L’un des plus attendus est X Men, mais il y aurait une modification très importante qui serait directement induite par l’étude : ils prévoient de changer leur nom pour un nom plus inclusif.

Bien qu’il n’y ait pas encore de confirmation officielle de Kevin Feige, il va de soi que les mutants feront partie du MCU à tout moment. De plus, ils ont déjà flirté avec ça quand il est apparu Pietro dans la serie WandaVision, mais c’était celui joué par Evan Peters, qui a donné vie à Quicksilver dans les bandes de super-héros appartenant à Fox.

X Men débarquera bientôt dans la saga qui a commencé en 2008 avec Iron Man, jusqu’à ce qu’il se murmure qu’il sera dans le programme d’animation Et qu’est-ce qui se passerait si …?, mais quelle que soit l’heure Ils le feront avec un nom complètement différent de celui que nous connaissons pour un nom plus inclusif pour des raisons de genre et de diversité, selon divers médias. Quelles sont les options ?

Producteur exécutif de Marvel, Victoria Alonso, a commenté en 2019 que le nom X-Men sonne « obsolète » pour l’époque où nous vivons, et ce serait l’un des principaux moteurs du changement. Selon les derniers rapports, les titres envisagés sont X-Mutans, X-Team, X-People, X-Group, X-Heroes Oui X-Patrouille, en référence aux bandes dessinées en espagnol intitulées Patrouille-x.







Ce n’est pas une nouvelle que Marvel Studios s’engage pour l’inclusion et la diversité des genres, et un exemple récent est la confirmation que Loki est bisexuel. Malgré les critiques d’un secteur de la société, le MCU sera jonché de projets qui poursuivront cette ligne de pensée: She-Hulk, Eternals, Thor: Love and Thunder, The Marvels, Ms. Marvel, Armor Wars, Ironheart Oui Chevalier de la lune.