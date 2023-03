X-Men ’97 révèle un synopsis avec les détails de la nouvelle série animée Marvel

in

X-Men ’97 est la suite tant attendue de la série animée emblématique des années 90 et Marvel a dévoilé le synopsis avec les détails des nouveaux épisodes.

X-Men : la série animée était une série télévisée d’animation qui a fidèlement adapté les différentes intrigues des romans graphiques de cette équipe de mutants qui se battent pour la liberté et l’acceptation des leurs mais sans négliger l’idée d’égalité face aux humains ordinaires qui les craignent pour ses incroyables pouvoirs et capacités. L’émission est devenue un classique culte que vous pouvez regarder aujourd’hui sur Disney+.

merveille a décidé que cette série animée avait beaucoup à offrir, même à ce jour, elle a donc confirmé la suite de l’émission originale sous le titre X Men ’97 qui se poursuivra avec les aventures impressionnantes de ces héros qui auront à nouveau affaire à différents méchants qui tenteront de faire l’impossible pour que l’équipe échoue dans son intention de sauver le monde et de parvenir à la paix entre leur race et Homo Sapiens.

De quoi parle X-Men ’97 ?

Le synopsis officiel de X-Men ’97 dit: « Storm et Wolverine essaient de continuer les X-Men. Magneto entre et veut prendre la place de Charles Xavier. Sinister tentera de vaincre les X-Men une fois pour toutes. »de cette façon, il y a quelques certitudes sur les prochains épisodes de X Men ’97 que vous pourrez voir à un moment donné cette année via la plateforme de streaming Disney+.

Plusieurs membres de la distribution vocale originale reprendront leurs rôles, y compris les prénoms suivants : Cal Dodd comme Wolverine, George Buza comme Beast, Catherine Disher comme Jean Grey, Lenore Zann comme Rogue, Alyson Court comme Jubilee et plus encore. la mystique de X-Men : la série animée restera dans cette nouvelle étape du show animé qui comportera des personnages emblématiques comme le suggère le synopsis partagé par merveille.

D’autres comédiens arriveront pour prêter leur voix à X-Men ’97: Jennifer Hale, Ray Chase, Anniwaa Buachie, JP Karliak, AJ LoCascio, Matthew Waterson, Jeff Bennett et Holly Chou. Ainsi, nous pouvons signaler que la prochaine entrée des mutants les plus célèbres du monde est prête pour un début très attendu par les fans de ces héros qui ont certainement laissé leur marque avec le spectacle animé des années 90 qui fera un retour impressionnant cette année.

